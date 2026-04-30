"Дальнобойные санкции" по нефти РФ достигли максимума за четыре месяца, - Bloomberg

Масштабы ударов

Как пишет издание, за апрель был нанесен по меньшей мере 21 удар по российским нефтеперерабатывающим заводам, морским объектам и инфраструктуре нефтепроводов.

Целью этих действий является уменьшение доходов, которые Москва получает от мировых рынков нефти.

Ситуация на заводах

Украина вернулась к стратегии неоднократных атак на отдельные нефтеперерабатывающие заводы. Такой подход максимизирует нанесенный ущерб и препятствует быстрому ремонту.

В частности, работа крупного Туапсинского НПЗ была остановлена из-за трех ударов за последние две недели.

Масштабные пожары на объекте вызвали экологический кризис, а местные власти вынуждены бороться с разливами нефтепродуктов и токсичными выбросами в воздух.

Поражение нефтепроводов

Украина также усилила атаки на российскую сеть нефтепроводов. В течение апреля было поражено не менее пяти насосных станций глубоко внутри российской территории.

Однако российская сеть нефтепроводов оказалась устойчивой, что позволило перенаправить потоки нефти с поврежденных объектов. Поэтому эти удары пока не оказали длительного влияния на внутренние поставки.