"Дальнобойные санкции" по нефти РФ достигли максимума за четыре месяца, - Bloomberg

В апреле количество атак Украины на российскую нефтяную инфраструктуру достигло самого высокого уровня с декабря. Это сократило переработку нефти до многолетнего минимума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как пишет издание, за апрель был нанесен по меньшей мере 21 удар по российским нефтеперерабатывающим заводам, морским объектам и инфраструктуре нефтепроводов.
Целью этих действий является уменьшение доходов, которые Москва получает от мировых рынков нефти.
Украина вернулась к стратегии неоднократных атак на отдельные нефтеперерабатывающие заводы. Такой подход максимизирует нанесенный ущерб и препятствует быстрому ремонту.
В частности, работа крупного Туапсинского НПЗ была остановлена из-за трех ударов за последние две недели.
Масштабные пожары на объекте вызвали экологический кризис, а местные власти вынуждены бороться с разливами нефтепродуктов и токсичными выбросами в воздух.
Украина также усилила атаки на российскую сеть нефтепроводов. В течение апреля было поражено не менее пяти насосных станций глубоко внутри российской территории.
Однако российская сеть нефтепроводов оказалась устойчивой, что позволило перенаправить потоки нефти с поврежденных объектов. Поэтому эти удары пока не оказали длительного влияния на внутренние поставки.
Напомним, удары по российской нефтяной инфраструктуре являются частью стратегии Украины, направленной на уменьшение непредвиденных доходов, которые Москва получает от продажи энергоносителей.
В частности, президент Украины Владимир Зеленский недавно отмечал критические потери нефтяных портов России, подчеркивая, что в результате украинских ударов и "дальнобойных" санкций экспорт врага существенно сокращается.
В последние дни интенсивность атак на удаленные объекты возросла. В частности, украинские дроны атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России на расстоянии более 1500 километров от границы Украины.
Там длительное время не удается потушить пожар, поднимается сильный дым и проводилась эвакуация.
Кроме того, появились новые спутниковые снимки последствий третьего за месяц удара по Туапсинскому НПЗ, которые фиксируют серьезные повреждения инфраструктуры объекта.