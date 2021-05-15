Clubhouse на Android і скасування санкцій проти Xiaomi. Головне зі світу технологій

Clubhouse тепер і на Android

Соціальна мережа Clubhouse запустила офіційний додаток для пристроїв на ОС Android. До цього додаток був доступний лише власникам пристроїв від Apple.

Але поки додаток на Android можна завантажити в США. На сьогодні користувачі за межами США можуть оформити попереднє замовлення на сторінці Clubhouse в Google Play.

Google оштрафували на велику суму за монополію в Android Auto

Італійський регулятор оштрафував Google на 102 млн євро за те, що місцевий сервіс не міг працювати з ОС Android Auto, яка за замовчуванням віддає перевагу Google Maps.

Крім того, в Італії порахували, що американський гігант займає домінуюче положення на ринку і контролює доступ розробників додатків до користувачів через Android і магазин Google Play.

Маск втратив 20 млрд доларів через слова про криптовалюту

Американський бізнесмен Ілон Маск втратив 20 млрд доларів після висловлювань на комедійному шоу про криптовалюту Dogecoin. Його слова про те, що вона є аферою, обрушили акції Tesla на 15%, а власний капітал Маска знизився до 145,5 млрд доларів.

Відзначимо, на шоу SNL він також розповів, що страждає синдромом Аспергера.

США виключать Xiaomi з "чорного списку"

Міністерство оборони США виключить Xiaomi Corp з "чорного списку" китайських компаній. Це має відкрити шлях для американських інвестицій.

У заяві міністерства говориться, що обидві сторони погодилися завершити судовий процес без подальшого оскарження. На цій новині акції Xiaomi злетіли більш ніж на 6% на Гонконгській біржі. Зазначимо, санкції були введені після того, як США звинуватили компанію у співпраці з оборонною промисловістю Китай. Xiaomi через суд доводила, що це не так.

Facebook просить читати новини перед репостом

Соціальна мережа Facebook запустила в тестовому режимі функцію для того, щоб спонукати користувачів читати новини перед репостом. Зокрема, при переході на новину, яку користувач не відкривав, буде з'являтися відповідне попередження

Попередження можна проігнорувати, але в Facebook вважають, що нова функція може стати стримуючим фактором від розсилки фейків.

Які гаджети Apple отримають iOS 15

У мережі з'явився неофіційний список смартфонів і планшетів Apple, які отримають апдейт операційної системи. Імовірно iOS 15 отримають всі лінійки iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS, iPhone 8, iPhone 7, а також смартфони iPhone X і iPhone XR.

Оновлення до iPad OS 15 отримають iPad Air 4, iPad (2020), iPad Pro (11") 1 і 2 покоління, iPad Pro (12,9") 3 і 4 покоління, а також інші планшети, випущені пізніше 2016 року.

Китай посадить свій марсохід на червону планету

У найближчі дні Китай має намір посадити на Марс космічний зонд Tianwen-1 з марсоходом "Чжуронг". Після посадки марсохід кілька днів перебуватиме в посадковому модулі для діагностичних тестів. Після цього ровер відправиться шукати ознаки життя на Марсі.

Це перша спроба Китаю здійснити м'яку посадку космічного апарату на Марс. У разі успіху Китай стане другою країною після США, якій це вдалося.

Україна запустить сім супутників і побудує космодром

Голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай заявив, що космічна програма країни на п'ять років передбачає вступ до Європейського космічного агентства, запуск семи супутників з майданчика американської SpaceX, а також будівництво власного космодрому.

Передбачається, що в грудні 2022 запустять перший супутник Січ-2-30. Він вже проходить випробування. Групування супутників буде орієнтована на зондування поверхні Землі з космосу.