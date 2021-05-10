Соцмережа Clubhouse запустила додаток для Android

З 9 травня додаток буде доступний для користувачів Android в США, а потім соцмережа запустить його в інших англомовних країнах. Користувачі за межами США можуть оформити попереднє замовлення на сторінці Clubhouse в магазині Google Play.



"Наш план на кілька наступних тижнів полягає в тому, щоб зібрати відгуки спільноти, виправити будь - які проблеми, які ми бачимо, і працювати над додаванням декількох остаточних функцій, таких як платежі і створення клубу, перш ніж розгортати його в більш широкому масштабі", - заявили в компанії.

