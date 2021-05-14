Ілон Маск втратив 20 млрд доларів після заяви на комедійному шоу

Статки Ілона Маска знизилися більш ніж на 20 мільярдів доларів після його висловлювань на комедійному шоу. Зокрема, він назвав криптовалюту Dogecoin "аферою".

Про це повідомляє Forbes .

За оцінками Forbes, на цьому тижні акції Tesla впали на 15%, в результаті чого власний капітал Маска знизився на 20,5 млрд доларів - до 145,5 млрд доларів.

Маск залишається третім у списку найбагатших людей планети, лише трохи випереджаючи співзасновника Microsoft Білла Гейтса, статок якого оцінюється в 127,6 млрд доларів, пише видання.

В ході ефіру він розповів, що страждає синдромом Аспергера, а також критично висловився щодо криптовалют. У певний момент шоу він назвав криптовалюту Dogecoin "аферою".