Україна планує запустити на орбіту сім супутників та створити космодром
Україна протягом п'яти років планує вступити до Європейського космічного агентства та створити супутникове угрупування семи українських супутників. Запуск відбудеться з пускового майданчику SpaceX.
Про це в ефірі телеканалу "Перший діловий" розповів голова державного космічного агентства України Володимир Тафтай.
Він назвав ключові цілі космічної програми на п’ять років.:
вступ до Європейського космічного агентства;
створення українського космодрому;
створення супутникового угрупування семи українських супутників;
вихід на орбіту супутника Січ-2-30, який буде готовий у жовтні та запущений у грудні 2022 року. Запуск відбудеться з пускового майданчику SpaceX.
Супутник вже складений і проходить випробування. Це один із спільних проектів з Європейським космічним агентством.
Супутники будуть орієнтовані на дистанційне зондування, тобто це фотографування поверхні Землі з космосу.
"Можна попередити несанкціоноване використання лісових масивів, вирубку лісів, використання водних ресурсів, пожежі, адже завдяки супутникам інформацію можна отримати швидше, коли проблема тільки розпочинається", - зазначив Тафтай.
Програма потребує 15 мільярдів гривень на п'ять років.
Нагадаємо, 9 травня вранці залишки китайської неконтрольованої ракети впали в Індійський океан. Ступінь ракети увійшла в атмосферу в неділю о 05:24 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що Китай запустив основний модуль національної космічної станції.