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Україна планує запустити на орбіту сім супутників та створити космодром

Новость на русском → Україна, Понеділок 10 травня 2021 01:42
Україна планує запустити на орбіту сім супутників та створити космодром Фото: супутник вже складений і проходить випробування (@pixabay)
Автор: Даша Харченко

Україна протягом п'яти років планує вступити до Європейського космічного агентства та створити супутникове угрупування семи українських супутників. Запуск відбудеться з пускового майданчику SpaceX.

Про це в ефірі телеканалу "Перший діловий" розповів голова державного космічного агентства України Володимир Тафтай.

Він назвав ключові цілі космічної програми на п’ять років.:

вступ до Європейського космічного агентства;

створення українського космодрому;

створення супутникового угрупування семи українських супутників;

вихід на орбіту супутника Січ-2-30, який буде готовий у жовтні та запущений у грудні 2022 року. Запуск відбудеться з пускового майданчику SpaceX.

Супутник вже складений і проходить випробування. Це один із спільних проектів з Європейським космічним агентством.

Супутники будуть орієнтовані на дистанційне зондування, тобто це фотографування поверхні Землі з космосу.

"Можна попередити несанкціоноване використання лісових масивів, вирубку лісів, використання водних ресурсів, пожежі, адже завдяки супутникам інформацію можна отримати швидше, коли проблема тільки розпочинається", - зазначив Тафтай.

Програма потребує 15 мільярдів гривень на п'ять років.

Нагадаємо, 9 травня вранці залишки китайської неконтрольованої ракети впали в Індійський океан. Ступінь ракети увійшла в атмосферу в неділю о 05:24 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Китай запустив основний модуль національної космічної станції.

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