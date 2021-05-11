Facebook проситиме користувачів читати новини перед репостом

"З сьогоднішнього дня ми тестуємо спосіб зробити більш інформативним обмін новинними статтями. Якщо ви перейдете за посиланням на новинну статтю, яку не відкривали, ми покажемо підказку, що спонукає вас відкрити її і прочитати, перш ніж ділитися нею з іншими", - йдеться в повідомленні.

Передбачається, що користувач зможе проігнорувати це попередження і все одно репостнуть статтю, оскільки, наприклад, вже міг прочитати її в іншому місці. Однак в компанії вважають, що нова функція може стати стримуючим фактором від розсилки низькоякісних матеріалів.