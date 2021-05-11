Facebook проситиме користувачів читати новини перед репостом
Соціальна мережа Facebook буде просити своїх користувачів читати новини перед репостом. Тестування такої функції вже почалося.
Про це йдеться в повідомленні компанії в Twitter.
"З сьогоднішнього дня ми тестуємо спосіб зробити більш інформативним обмін новинними статтями. Якщо ви перейдете за посиланням на новинну статтю, яку не відкривали, ми покажемо підказку, що спонукає вас відкрити її і прочитати, перш ніж ділитися нею з іншими", - йдеться в повідомленні.
Передбачається, що користувач зможе проігнорувати це попередження і все одно репостнуть статтю, оскільки, наприклад, вже міг прочитати її в іншому місці. Однак в компанії вважають, що нова функція може стати стримуючим фактором від розсилки низькоякісних матеріалів.
Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що хакери злили в мережу дані понад 500 млн користувачів Facebook.
Пізніше стало відомо, що соціальна мережа відмовилася повідомляти постраждалим від зливу даних про те, що їх дані виявилися у вільному доступі. У компанії уточнили, що вразливість була виявлена і усунена.