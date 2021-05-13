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Італія оштрафувала Google за зловживання домінуючим становищем

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Рим, Четвер 13 травня 2021 15:49
Італія оштрафувала Google за зловживання домінуючим становищем Фото: логотип Google (google.com)
Автор: РБК-Україна

Регулятор в Італії оштрафував Google на 102 млн євро. Причиною названо зловживання домінуючим становищем на ринку пошукових додатків.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву італійського регулятора.

У заяві наголошується, що Google не дозволяв додатку Enel JuicePass працювати з операційною системою Android Auto, яка дозволяє безпечно використовувати додатки в автомобілях. "Несправедливо обмежуючи її використання і віддаючи перевагу Google Maps", - цитує видання повідомлення регулятора.

Італійський регулятор також заявив, що американський IT-гігант займає домінуюче положення на ринку, яке дозволяє йому контролювати доступ розробників додатків до користувачів через Android і його магазин додатків Google Play.

Представник Google в Італії заявив, що компанія "шанобливо не згодна" з рішенням антимонопольного регулятора і вивчить документи, щоб прийняти рішення про свої подальші дії.

Нагадаємо, в лютому 2021 року ірландська і французька філія корпорації Google погодилися виплатити Франції штраф у розмірі 1,1 млн євро. Причиною стало некоректне відображення рейтингів готелів в країні.

На початку квітня Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф у розмірі 1 млн гривень на Google за неподання у встановлений строк відомостей на вимогу державного уповноваженого АМКУ.

17 лютого Верховна рада прийняла за основу законопроект № 4184 про так званий "податок на Google". Він передбачає введення податку з продажів електронних послуг.

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