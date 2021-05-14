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Другі після США. Китай готується посадити марсохід на Марс

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Китай, П'ятниця 14 травня 2021 15:48
Другі після США. Китай готується посадити марсохід на Марс Фото: Китай готує посадку марсоходу "Чжуронг" (space.com)
Автор: Дмитро Левицький

Китай у період між суботою та середою планує посадити на Марс космічний зонд Tianwen-1 разом з марсоходом "Чжуронг". Названий на честь китайського бога вогню марсохід має сісти в районі Утопії Планіція.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Після посадки марсохід "Чжуронг" декілька днів ще перебуватиме в посадковому модулі для діагностичних тестів. Після завершення тестів китайський ровер вирушить шукати ознаки життя на Марсі.

Це перша спроба Китаю здійснити м'яку посадку на Марс космічного апарата. У разі успіху Китай стане другим після США, хто відправив марсохід на Марс.

Сполучені Штати Америки з 1976 року відправили на Червону планету дев'ять космічних кораблів, остання така посадка відбулася в лютому 2021 року, коли на Марс прибув марсохід Perseverance.

Нагадаємо, у лютому 2021 року китайський зонд Tianwen-1 вийшов на орбіту Марсу. На борту космічного зонду перебував марсохід "Чжуронг". Планувалося, що висадка марсоходу на Червону планету відбудеться у травні-червні цього року.

Як писало РБК-Україна, після виходу на орбіту Червоної планети китайський зонд Tianwen-1 передав на Землю кадри Марсу.

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