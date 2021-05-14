Другі після США. Китай готується посадити марсохід на Марс

Китай у період між суботою та середою планує посадити на Марс космічний зонд Tianwen-1 разом з марсоходом "Чжуронг". Названий на честь китайського бога вогню марсохід має сісти в районі Утопії Планіція.

Після посадки марсохід "Чжуронг" декілька днів ще перебуватиме в посадковому модулі для діагностичних тестів. Після завершення тестів китайський ровер вирушить шукати ознаки життя на Марсі.

Це перша спроба Китаю здійснити м'яку посадку на Марс космічного апарата. У разі успіху Китай стане другим після США, хто відправив марсохід на Марс.