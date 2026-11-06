Claude подключается к банковским счетам: стоит ли доверять ему деньги

Anthropic запустила финансовый инструмент в Claude - теперь ИИ сможет анализировать банковские счета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Anthropic .

Новые возможности для анализа затрат

Цель нововведения - помочь пользователям отслеживать собственные средства и разбираться в ежемесячных расходах без необходимости самостоятельно собирать данные из разных приложений.

Благодаря интеграции со специализированным сервисом Plaid, пользователи могут безопасно подключать свои банковские и кредитные карты непосредственно в чат-бот.

Как отмечают разработчики, Claude способен давать ответы на простом и понятном языке, объясняя любые непонятные финансовые термины или комиссии.

В Anthropic отмечают: новый инструмент работает исключительно в режиме чтения (read-only). ИИ не может перечислять деньги, управлять капиталом или инвестировать средства пользователей.

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Поиск скрытых комиссий и аномалий

Вместо общих советов ИИ-помощник может провести детальный анализ транзакций.

К примеру, в конце месяца пользователь может спросить, куда именно пошли его средства. Чат-бот суммирует расходы и разобьет их по категориям: жилье, коммунальные услуги, еда или шоппинг.

Основные преимущества нового инструмента:

Выявление потенциальных проблем - дублированные списания или скрытые комиссии;

потенциальных проблем - дублированные списания или скрытые комиссии; Отслеживание постоянного и незаметного роста ежемесячных счетов;

постоянного и незаметного роста ежемесячных счетов; Анализ баланса между доходами и расходами;

баланса между доходами и расходами; Объяснение денежных характеристик.

В компании также подчеркнули, что Personal Finance не содержит рекламы или спонсорских рекомендаций, а сам сервис не предлагает собственных кредитов или депозитов.

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Защита данных и условия доступа

В Anthropic отмечают, что доступ Claude к финансовым данным ограничен базовой информацией: названием банка, типом счета, последними четырьмя цифрами карты, текущим балансом, кредитными лимитами и историей транзакций за последние 2 года.

Кроме того, разговоры в специальном финансовом хабе Personal Finance не используются компанией для обучения будущих ИИ-моделей .

Этим запуском Anthropic догоняет своего главного конкурента - компанию OpenAI. Компания Сэма Альтмана запустила аналогичные инструменты для персональных финансов в ChatGPT еще в мае.

В настоящее время инструмент Personal Finance от Anthropic разворачивается в бета-версии для пользователей тарифных планов Pro, Max и Ultra в США.

Запуск производится в рамках общей стратегии компании по адаптации Claude для юридической и финансовой сфер.