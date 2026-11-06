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Claude підключається до банківських рахунків: чи варто довіряти йому гроші

12:14 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Ольга Завада
Claude підключається до банківських рахунків: чи варто довіряти йому гроші Claude навчився аналізувати витрати (колаж: РБК-Україна)
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Anthropic запустила фінансовий інструмент у Claude - відтепер ШІ зможе аналізувати банківські рахунки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Anthropic.

Нові можливості для аналізу витрат

Мета нововведення - допомогти користувачам відстежувати власні кошти та розбиратися у щомісячних витратах без необхідності самостійно збирати дані з різних додатків.

Завдяки інтеграції зі спеціалізованим сервісом Plaid, користувачі можуть безпечно підключати свої банківські та кредитні картки безпосередньо до чат-бота.

Як зазначають розробники, Claude здатен давати відповіді простою та зрозумілою мовою, пояснюючи будь-які незрозумілі фінансові терміни чи комісії.

В Anthropic наголошують: новий інструмент працює виключно у режимі читання (read-only). ШІ не може переказувати гроші, керувати капіталом чи інвестувати кошти користувачів.

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Пошук прихованих комісій та аномалій

Замість загальних порад ШІ-помічник може провести детальний аналіз транзакцій.

Наприклад, наприкінці місяця користувач може запитати, куди саме пішли його кошти. Чат-бот підсумує витрати та розіб'є їх за категоріями: житло, комунальні послуги, їжа або шопінг.

Основні переваги нового інструменту:

  • Виявлення потенційних проблем - дубльовані списання або приховані комісії;
  • Відстеження постійного та непомітного зростання щомісячних рахунків;
  • Аналіз балансу між доходами та витратами;
  • Пояснення фінансових показників.

У компанії також підкреслили, що Personal Finance не містить реклами чи спонсорських рекомендацій, а сам сервіс не пропонує власних кредитів чи депозитів.

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Захист даних та умови доступу

В Anthropic зазначають, що доступ Claude до фінансових даних обмежений базовою інформацією: назвою банку, типом рахунку, останніми чотирма цифрами картки, поточним балансом, кредитними лімітами та історією транзакцій за останні 2 роки.

Крім того, розмови у спеціальному фінансовому хабі Personal Finance не використовуються компанією для навчання майбутніх ШІ-моделей.

Цим запуском Anthropic наздоганяє свого головного конкурента - компанію OpenAI. Компанія Сема Альтмана запустила аналогічні інструменти для персональних фінансів у ChatGPT ще у травні.

Наразі інструмент Personal Finance від Anthropic розгортається у бета-версії для користувачів тарифних планів Pro, Max та Ultra у США.

Запуск відбувається у межах загальної стратегії компанії з адаптації Claude для юридичної та фінансової сфер.

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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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