ChatGPT получил доступ к деньгам пользователей: зачем Visa интегрировала ИИ

Платежный гигант Visa объединил усилия с OpenAI и интегрировал свою глобальную сеть непосредственно в ChatGPT. Теперь ИИ самостоятельно искать, заказывать и оплачивать товары от имени пользователя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Techxsplore .

ChatGPT как персональный байер

Суть интеграции заключается в том, что пользователь может привязать свою карту Visa к профилю ChatGPT и дать ИИ-ассистенту текстовое поручение. Например, найти беспроводные наушники с шумоподавлением дешевле 150 долларов или заказать подгузники и продукты по списку.

Чат-бот самостоятельно найдет лучший вариант в интернете, оформит доставку и проведет транзакцию без необходимости переходить на сторонние сайты.

Для OpenAI это уже не первая попытка зайти на рынок электронной коммерции. В прошлом году компания запускала инструмент Instant Checkout, который должен был выполнять роль цифрового шопера.

Однако система часто допускала ошибки и требовала от продавцов высокую комиссию (4% от стоимости товара), из-за чего ее пришлось закрыть.

Новый альянс с Visa полностью меняет правила игры: OpenAI отвечает за умные алгоритмы и коммуникацию, а Visa берет на себя авторизацию платежей, безопасность и работу с миллионами магазинов по всему миру.

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Защита от цифрового расточительства и лимиты безопасности

Передача ИИ-агентам права распоряжаться деньгами на банковских счетах вызывает логичные опасения у ритейлеров и банкиров. ИИ может купить не тот товар, ошибиться с размером или потратить больше, чем планировалось, а это приведет к массовым жалобам на несанкционированные списания средств.

Чтобы минимизировать риски и защитить капитал пользователей, Visa внедряет несколько уровней цифровой защиты:

Жесткие лимиты расходов: пользователь сможет четко ограничить максимальную сумму, которую ИИ имеет право потратить за один раз или за месяц.

Обязательное подтверждение (Human-in-the-loop): на первых этапах ChatGPT не сможет списать деньги совершенно незаметно. Перед финальной оплатой пользователь будет получать уведомления на смартфон для верификации покупки.

Обновленный токен безопасности: Visa адаптирует свою систему Intelligent Commerce, чтобы более точно отслеживать и распознавать специфические транзакции, инициированные алгоритмами искусственного интеллекта, а не живым человеком.

Все спорные ситуации и возврат средств обещают решать по стандартным глобальным правилам платежной системы: главное выяснить, намеревался ли пользователь совершить покупку и правильно ли магазин обработал запрос робота.

Битва платежных гигантов: ответ Mastercard

Главный конкурент Visa - компания Mastercard - также активно разворачивает собственные ИИ-технологии, однако с акцентом на автоматизацию бизнес-задач (B2B).

Вместо розничного шопинга для обычных людей, ИИ-агенты от Mastercard учатся закупать услуги для компаний. Например, ИИ сможет самостоятельно нанять веб-разработчиков или приобрести рекламные пакеты в Google или Meta для продвижения новой кофейни, оптимизируя маркетинговый бюджет владельца.

Разработчики признают, что людям понадобится время, чтобы полностью доверить ИИ управление своими кошельками. Однако в Visa прогнозируют быструю адаптацию: когда пользователь тысячу раз подтвердит ручные запросы от бота и убедится в надежности системы, он в конце концов позволит ИИ покупать базовые бытовые вещи полностью автоматически в один клик.