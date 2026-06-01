ChatGPT подключается к банковским счетам: стоит ли волноваться пользователям

OpenAI запустила новые инструменты для структурирования персональных финансов в ChatGPT - они позволяют пользователям подключать банковские счета прямо к чат-боту. Система сможет анализировать расходы, кредитные лимиты и сбережения и предоставлять индивидуальные советы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OpenAI .

Как работает финансовый анализ в чат-боте?

Для реализации новой функции разработчики заключили партнерское соглашение с крупной финансовой сетью Plaid. Именно она будет предоставлять безопасное соединение между искусственным интеллектом и банковскими системами.

После подключения пользователи смогут интегрировать свои данные с ИИ, чтобы автоматически отслеживать подписки, ежемесячные счета и общее движение средств. Чат-бот будет анализировать покупательские привычки и давать рекомендации по оптимизации бюджета.

В OpenAI отдельно отмечают ограничения новой системы:

Только чтение - функция имеет исключительно ознакомительный характер (read-only);

Никакихтранзакций - чат-бот не может осуществлять переводы, оплачивать счета или проводить любые другие операции с деньгами;

Ограниченный доступ - пока сервис работает в режиме превью только для пользователей с подпиской ChatGPT Pro в США.

Обработка финансов с программой (справа) и без (слева) - наглядный пример (скриншот: OpenAI)

"Видение ChatGPT заключается в том, чтобы выйти за пределы ответов на вопросы и помогать пользователям действовать для улучшения своей финансовой жизни. Мы работаем над этим с надежными партнерами экосистемы, такими как Intuit", - отмечают разработчики.

"Пользователь может перейти от получения рекомендации по [оформлению - ред.] кредитной карты к пониманию своих шансов на одобрение и подаче заявки [на кредит - ред.] или от вопроса о налоговых последствиях продажи акций к получению надежной оценки налога и записи на консультацию с местным налоговым экспертом", - добавляют они.

Безопасность и приватность

Несмотря на очевидное удобство для тех, кто не любит самостоятельно вести домашнюю бухгалтерию, релиз вызвал серьезные споры среди экспертов по кибербезопасности. Ведь финансовая информация является одной из самых чувствительных категорий персональных данных.

Аналитики предполагают, что многие пользователи побоятся предоставлять чат-боту прямой доступ к своей банковской истории из-за рисков утечки информации или использования ее для обучения будущих моделей ИИ.