Четверть задержанных - подростки: Нацполиция раскрыла печальные данные о терактах в Украине

Российские спецслужбы все активнее используют диверсии и теракты как инструмент гибридной войны против Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов.

По его словам, уже совершено 22 теракта, из которых 18 удалось раскрыть. По подозрению в причастности к ним задержали 24 человека, среди которых шестеро несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет.

"Мы фиксируем определенный рост количества террористических актов и диверсий на территории Украины. Подавляющее большинство этих преступлений - совершено по заказу и под четким контролем вражеских спецслужб. Это элементы гибридной войны РФ", - подчеркнул Небытов.

Он отметил, что основной мишенью исполнителей чаще всего становятся представители силовых структур. В частности, в пяти случаях объектами атак были полицейские, еще в шести - военнослужащие.

"Еще в шести случаях объекты посягательства даже не были четко определены кураторами, поскольку полицейские и сотрудники СБУ вмешались раньше - на стадии подготовки", - добавил заместитель главы Нацполиции.

По его словам, самым распространенным способом совершения таких атак является использование самодельных взрывных устройств. В 18 случаях речь шла об их подготовке или применении. Еще в четырех эпизодах фигурировали боеприпасы.