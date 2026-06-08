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Четверть задержанных - подростки: Нацполиция раскрыла печальные данные о терактах в Украине

17:09 08.06.2026 Пн
2 мин
Сколько терактов удалось раскрыть правоохранителям с начала года?
aimg Мария Науменко aimg Юлия Акимова
Четверть задержанных - подростки: Нацполиция раскрыла печальные данные о терактах в Украине Фото: заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небытов (Getty Images)
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Российские спецслужбы все активнее используют диверсии и теракты как инструмент гибридной войны против Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов.

По его словам, уже совершено 22 теракта, из которых 18 удалось раскрыть. По подозрению в причастности к ним задержали 24 человека, среди которых шестеро несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет.

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"Мы фиксируем определенный рост количества террористических актов и диверсий на территории Украины. Подавляющее большинство этих преступлений - совершено по заказу и под четким контролем вражеских спецслужб. Это элементы гибридной войны РФ", - подчеркнул Небытов.

Он отметил, что основной мишенью исполнителей чаще всего становятся представители силовых структур. В частности, в пяти случаях объектами атак были полицейские, еще в шести - военнослужащие.

"Еще в шести случаях объекты посягательства даже не были четко определены кураторами, поскольку полицейские и сотрудники СБУ вмешались раньше - на стадии подготовки", - добавил заместитель главы Нацполиции.

По его словам, самым распространенным способом совершения таких атак является использование самодельных взрывных устройств. В 18 случаях речь шла об их подготовке или применении. Еще в четырех эпизодах фигурировали боеприпасы.

В этом же интервью Небытов рассказал, что 82% раскрытых в Украине терактов были совершены лицами, которых российские спецслужбы завербовали через Telegram. По его словам, мессенджер остается одним из главных инструментов для поиска исполнителей диверсий и терактов.

В то же время в Нацполиции считают, что полная блокировка Telegram не решит проблему, поскольку российские кураторы быстро перейдут на другие платформы.

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Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия 82% раскрытых терактов в Украине совершено через Telegram: Андрей Небытов, Нацполиция