Россия готовила покушение на топ-чиновника ГУР

Правоохранители предотвратили покушение на убийство на чиновника Главного управления разведки и задержали агента российских спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

В Нацполиции не называют фамилию чиновника разведки, на которого готовилось покушение. По данным источников РБК-Украина, речь идет об Андрее Юсове.

Что установило расследование

Как установили оперативники Департамента уголовного розыска, спецслужбы РФ завербовали 38-летнего жителя Киева и пообещали ему вознаграждение за совершение особо тяжкого преступления.

По данным следствия, за ликвидацию одного из руководителей структурного подразделения ГУР МО Украины мужчине предложили 100 тысяч долларов. Из этой суммы 10 тысяч долларов он получил в качестве аванса.

По разоблаченному факту следователи Главного следственного управления Национальной полиции начали уголовное производство.

Установлено, что завербованный агент, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, должен был организовать выполнение заказного убийства.

Для подготовки преступления он собирал информацию о чиновнике, в частности изучал маршрут его передвижения, ежедневный график, место жительства, транспортные средства и окружающую инфраструктуру.

Фото: в Киеве сорвали российское покушение на Андрея Юсова (npu.gov.ua)

После этого фигурант выбрал способ совершения преступления с применением FPV-дрона и начал искать исполнителя, который имел навыки управления беспилотниками.

Задержание подозреваемого

Впрочем реализовать замысел он не успел.

Оперативники уголовного розыска, криминальной полиции и следователи при силовой поддержке спецназа задержали подозреваемого.

Во время обыска по месту его проживания правоохранители изъяли мобильные телефоны, GPS-трекер, автомобиль и другие вещественные доказательства.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - приготовление к умышленному убийству из корыстных побуждений.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления других лиц, которые могут быть причастны к подготовке покушения. Досудебное расследование продолжается.