Федеральные прокуроры США обвинили инженера OpenAI в установлении скрытого диктофона в офисе компании в Сан-Франциско для записи секретных разговоров.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на OpenAI .

Что известно об инциденте?

Абдулрахман Альфозан, 35-летний инженер, работавший в компании с июля 2025 года, пытался записать устные разговоры сотрудников. Он оставил самодельное устройство для записи в комнате для переговоров исполнительного директора, куда не имел права заходить.

Отмечается, что в этой комнате часто обсуждалась конфиденциальная информация, в том числе планы развития продуктов, исследования и связи с правительством.

We discovered a sophisticated recording device that was hidden inside of one offices. Мы использовали наши модели для подростка устройства и где он должен ходить от, идентифицируя, что конкретный трудящийся слой планується його днем earlier. Мы относимся к матерям к FBI, и мы счастливы к agents and prosecutors которые ведутся быстро к созданию arrest. The FBI's investigation is ongoing and will will continue to support their work. При этом времени, не имеют никаких значений этого индивидуального непригодно accessing або exfiltrating model weights, source code, or customer data. Замок был уполномочен. Будут защищать нашу технологию, data, и люди серьезно, и как matter of national importance. Этот космический программа предназначена для защиты против крупных тремя actors, від власних ризиків до cybercriminals до національних статей, і цей випадок є прикладом того, як AI може скористатися адресами цих sophisticated сфери безпеки. — OpenAI Newsroom (@OpenAINewsroom) October 13, 2026

Как обнаружили устройство?

Компания обнаружила диктофон 30 сентября. Он был подключен к USB-порту на задней панели телевизора, а для маскировки, вероятно, использовалась туалетная бумага.

Прокуроры отмечают, что инженер использовал инструмент производительности для сбора информации о помещении.

Кроме того, на аккаунте чат-бота, связанном с его супругой, обнаружили запросы о том, как создать непрерывный аудиорекордер и зашифровать SD-карту.

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Реакция OpenAI и последствия

В заявлении на платформе X компания сообщила, что использовала собственные модели искусственного интеллекта для анализа устройства.

"На данный момент у нас нет никаких признаков того, что этот человек несанкционированно получал доступ или похищал весы моделей, исходный код или данные клиентов. Сотрудник уволен", - говорится в сообщении.

OpenAI установила, что устройство было установлено примерно 28 сентября. 5 октября Альфозан оставил сумку в другой части офиса, где служба безопасности нашла его кошелек, удостоверение и еще одно записывающее устройство.

Инженер впервые явился в суд во вторник. В случае вынесения обвинительного приговора ему грозят до 5 лет федеральной тюрьмы, штраф в размере 250 000 долларов и 3 года надзора после увольнения.