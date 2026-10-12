Готовятся к бунту: топы OpenAI и Anthropic ожидают катастрофы из-за ИИ
Топы OpenAI и Anthropic готовят сценарии на случай общественного бунта из-за катастрофы, вызванной ИИ. Вероятно, СЕО ведущих ИИ-компаний частно обсуждают последствия масштабного инцидента, считающегося лишь вопросом времени.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Сценарии катастроф и их неизбежность
Официальные лица опасаются масштабного события - вероятнее всего, серьезной кибератаки, которая приведет к остановке финансовых услуг, исчезновению интернет-связи или даже отключению воды и электроэнергии.
Речь идет о том, что первый реальный случай серьезного ущерба от неконтролируемого ИИ окончательно настроит общество против этой технологии и ее лидеров - Сэма Альтмана (OpenAI) или Дарио Амодеи (Anthropic), а также президента США Дональда Трампа из-за его нежелания спешить с жестким регулированием.
Несмотря на то, что подобное планирование является обычной практикой в индустрии, многие ведущие исследователи считают масштабный инцидент неизбежным.
Так, в OpenAI проводят специальные учения, где команды прорабатывают разнообразные чрезвычайные обстоятельства, хотя официально уверяют, что не считают их полностью неизбежными. У Anthropic такие перспективы пока не комментируют.
Главными угрозами эксперты называют как выход из-под контроля автономных агентов внутри системы, так и использование обычных моделей злоумышленниками.
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Политическая реакция и попытки повлиять на будущее законодательство
Руководители ИИ-компаний предполагают, что в случае реального кризиса политики попытаются быстро заблокировать или даже ограничить дальнейшее развитие технологии.
Однако на этом пути возникнет немало препятствий.
Каких именно?
- Конгрессмены часто не успевают за стремительной эволюцией технологий.
- Глобальная мировая экономика уже слишком глубоко интегрирована с инфраструктурой ИИ, поэтому ее резкое торможение может спровоцировать глубокую рецессию.
- Значительное количество открытых моделей (open-weight) уже свободно доступно для загрузки, поэтому остановить потенциальный ущерб традиционными методами почти невозможно.
Главная цель компаний в рамках закрытых обсуждений - не столько предотвратить кризис, сколько опередить события и заранее пообщаться с членами Конгресса.
Пока принятие законов о регулировании тормозит, лидеры рынка стремятся сформировать правила, к которым Вашингтон неизбежно обратится сразу после первого крупного инцидента.
Многие инсайдеры в индустрии прогнозируют, что серьезный кризис может произойти уже в течение ближайших 6-12 месяцев.
Предполагается, что в случае реальной чрезвычайной ситуации, политические силы в Вашингтоне смогут объединиться ради решения проблемы, подобно тому, как это происходило во время пандемии COVID-19 или финансового кризиса 2008 года.