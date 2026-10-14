Чверть мільйона штрафу та в'язниця: інженера OpenAI звинуватили у шпигунстві

Федеральні прокурори США звинуватили інженера OpenAI у встановленні прихованого диктофона в офісі компанії в Сан-Франциско для запису секретних розмов.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на OpenAI .

Що відомо про інцидент?

Абдулрахман Альфозан, 35-річний інженер, який працював у компанії з липня 2025 року, намагався записати усні розмови співробітників. Він залишив саморобний пристрій для запису у кімнаті для переговорів виконавчого директора, куди не мав права заходити.

Зазначається, що у цій кімнаті часто обговорювали конфіденційну інформацію, зокрема плани розвитку продуктів, дослідження та зв'язки з урядом.

We discovered a sophisticated recording device that was hidden inside one of our offices. We used our models to understand the device and where it had come from, identifying that a specific employee had planted it a few days earlier. We referred the matter to the FBI, and we’re grateful to the agents and prosecutors who moved quickly to make an arrest. The FBI’s investigation is ongoing and we will continue to support their work. At this time, we have no indications of this individual inappropriately accessing or exfiltrating model weights, source code, or customer data. The employee was terminated. We take protecting our technology, data, and people seriously, and as a matter of national importance. Our security program is designed to protect against a wide range of threat actors, from insider risks to cybercriminals to nation states, and this case is an example of how AI can help address these sophisticated security threats. — OpenAI Newsroom (@OpenAINewsroom) October 13, 2026

Як виявили пристрій?

Компанія знайшла диктофон 30 вересня. Він був підключений до USB-порту на задній панелі телевізора, а для маскування, ймовірно, використовувався туалетний папір.

Прокурори зазначають, що інженер використовував інструмент продуктивності для збору інформації про приміщення.

Крім того, на акаунті чат-бота, пов'язаному з його дружиною, виявили запити про те, як створити безперервний аудіорекордер і зашифрувати SD-карту.

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Реакція OpenAI та наслідки

У заяві на платформі X компанія повідомила, що використала власні моделі штучного інтелекту для аналізу пристрою.

"На цей момент ми не маємо жодних ознак того, що ця людина несанкціоновано отримувала доступ або викрадала ваги моделей, вихідний код чи дані клієнтів. Співробітника звільнено", - йдеться у повідомленні.

OpenAI встановила, що пристрій встановили приблизно 28 вересня. П'ятого жовтня Альфозан залишив сумку в іншій частині офісу, де служба безпеки знайшла його гаманець, посвідчення та ще один записувальний пристрій.

Інженер вперше з'явився у суді у вівторок. У разі винесення обвинувального вироку йому загрожують до 5 років федеральної в'язниці, штраф у розмірі 250 000 доларів та 3 роки нагляду після звільнення.