Слухи об отставке Уиткоффа разлетелись в СМИ: спецпосланник ответил резко

Фото: Стив Уиткофф, спецпосланник президента США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

СМИ начали распространять слухи о якобы планах Стива Уиткоффа уйти в отставку с должности спецпосланника президента США по Ближнему Востоку. Они оказались фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Middle East Eye и Уиткоффа в соцсети X.

Слухи об отставке Уиткоффа

Middle East Eye со ссылкой на два неназванных источника написало, что Уиткофф якобы прекратит работать в администрации Трампа, поскольку он хочет сосредоточиться на своем бизнесе. 

Собеседники издания утверждали, что Уиткофф "хочет уйти в отставку" из-за изнуряющего графика челночной дипломатии на Ближнем Востоке.

Резкая реакция Уиткоффа

Уиткофф отметил, что такие слухи - на 100% фейк. Они должны быть опровергнуты. 

"Я часто задаюсь вопросом, откуда эти так называемые "журналисты" берут подобный смехотворный вздор. Я вовлечен в мирный процесс как никогда ранее и продолжаю с гордостью служить президенту Соединенных Штатов!" - подчеркнул он. 

Уже не первые подобные слухи

Стоит заметить, что слухи о планах Уиткоффа уйти в отставку распространяли еще несколько недель назад.

В частности, Times of Israel со ссылкой на источник сообщало, что спецпосланник готовится к завершению своей миссии до конца этого года на фоне продвижения в мирном процессе по Сектору Газа.

Собеседник издания допускал, что решение об отставке может быть принято в случае заключения мирной сделки по Газе.

Именно такая сделка была заключена 13 октября в Египте.

