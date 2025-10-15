Слухи об отставке Уиткоффа разлетелись в СМИ: спецпосланник ответил резко

Слухи об отставке Уиткоффа

Middle East Eye со ссылкой на два неназванных источника написало, что Уиткофф якобы прекратит работать в администрации Трампа, поскольку он хочет сосредоточиться на своем бизнесе.

Собеседники издания утверждали, что Уиткофф "хочет уйти в отставку" из-за изнуряющего графика челночной дипломатии на Ближнем Востоке.

Резкая реакция Уиткоффа

Уиткофф отметил, что такие слухи - на 100% фейк. Они должны быть опровергнуты.

"Я часто задаюсь вопросом, откуда эти так называемые "журналисты" берут подобный смехотворный вздор. Я вовлечен в мирный процесс как никогда ранее и продолжаю с гордостью служить президенту Соединенных Штатов!" - подчеркнул он.