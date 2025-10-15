UA

Чутки про відставку Віткоффа розлетілися у ЗМІ: спецпосланець відповів різко

Чутки про відставку Віткоффа розлетілися у ЗМІ: спецпосланець відповів різко

Фото: Стів Віткофф, спецпосланник президента США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

ЗМІ почали поширювати чутки про нібито плани Стіва Віткоффа піти у відставку з посади спецпосланця президента США з питань Близького Сходу. Вони виявилися фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Middle East Eye і Віткоффа в соцмережі X.

Чутки про відставку Віткоффа

Middle East Eye з посиланням на два неназваних джерела написало, що Віткофф нібито припинить працювати в адміністрації Трампа, оскільки він хоче зосередитися на своєму бізнесі.

Співрозмовники видання стверджували, що Віткофф "хоче піти у відставку" через виснажливий графік човникової дипломатії на Близькому Сході.

Різка реакція Віткоффа

Віткофф зазначив, що такі чутки - на 100% фейк. Вони мають бути спростовані.

"Я часто задаюся питанням, звідки ці так звані "журналісти" беруть подібну сміховинну нісенітницю. Я залучений до мирного процесу як ніколи раніше і продовжую з гордістю служити президенту Сполучених Штатів!" - підкреслив він.

Уже не перші подібні чутки

Варто зауважити, що чутки про плани Віткоффа піти у відставку поширювали ще кілька тижнів тому.

Зокрема, Times of Israel із посиланням на джерело повідомляло, що спецпосланець готується до завершення своєї місії до кінця цього року на тлі просування в мирному процесі щодо Сектора Газа.

Співрозмовник видання припускав, що рішення про відставку може бути ухвалено в разі укладення мирної угоди щодо Гази.

Саме таку угоду було укладено 13 жовтня в Єгипті.

