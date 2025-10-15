Слухи об отставке Уиткоффа разлетелись в СМИ: спецпосланник ответил резко
СМИ начали распространять слухи о якобы планах Стива Уиткоффа уйти в отставку с должности спецпосланника президента США по Ближнему Востоку. Они оказались фейком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Middle East Eye и Уиткоффа в соцсети X.
Слухи об отставке Уиткоффа
Middle East Eye со ссылкой на два неназванных источника написало, что Уиткофф якобы прекратит работать в администрации Трампа, поскольку он хочет сосредоточиться на своем бизнесе.
Собеседники издания утверждали, что Уиткофф "хочет уйти в отставку" из-за изнуряющего графика челночной дипломатии на Ближнем Востоке.
Резкая реакция Уиткоффа
Уиткофф отметил, что такие слухи - на 100% фейк. Они должны быть опровергнуты.
"Я часто задаюсь вопросом, откуда эти так называемые "журналисты" берут подобный смехотворный вздор. Я вовлечен в мирный процесс как никогда ранее и продолжаю с гордостью служить президенту Соединенных Штатов!" - подчеркнул он.
Уже не первые подобные слухи
Стоит заметить, что слухи о планах Уиткоффа уйти в отставку распространяли еще несколько недель назад.
В частности, Times of Israel со ссылкой на источник сообщало, что спецпосланник готовится к завершению своей миссии до конца этого года на фоне продвижения в мирном процессе по Сектору Газа.
Собеседник издания допускал, что решение об отставке может быть принято в случае заключения мирной сделки по Газе.
Именно такая сделка была заключена 13 октября в Египте.