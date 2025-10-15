Чутки про відставку Віткоффа розлетілися у ЗМІ: спецпосланець відповів різко

ЗМІ почали поширювати чутки про нібито плани Стіва Віткоффа піти у відставку з посади спецпосланця президента США з питань Близького Сходу. Вони виявилися фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Middle East Eye і Віткоффа в соцмережі X .

Чутки про відставку Віткоффа

Middle East Eye з посиланням на два неназваних джерела написало, що Віткофф нібито припинить працювати в адміністрації Трампа, оскільки він хоче зосередитися на своєму бізнесі.

Співрозмовники видання стверджували, що Віткофф "хоче піти у відставку" через виснажливий графік човникової дипломатії на Близькому Сході.

Різка реакція Віткоффа

Віткофф зазначив, що такі чутки - на 100% фейк. Вони мають бути спростовані.

"Я часто задаюся питанням, звідки ці так звані "журналісти" беруть подібну сміховинну нісенітницю. Я залучений до мирного процесу як ніколи раніше і продовжую з гордістю служити президенту Сполучених Штатів!" - підкреслив він.