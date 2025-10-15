Чутки про відставку Віткоффа розлетілися у ЗМІ: спецпосланець відповів різко
ЗМІ почали поширювати чутки про нібито плани Стіва Віткоффа піти у відставку з посади спецпосланця президента США з питань Близького Сходу. Вони виявилися фейком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Middle East Eye і Віткоффа в соцмережі X.
Чутки про відставку Віткоффа
Middle East Eye з посиланням на два неназваних джерела написало, що Віткофф нібито припинить працювати в адміністрації Трампа, оскільки він хоче зосередитися на своєму бізнесі.
Співрозмовники видання стверджували, що Віткофф "хоче піти у відставку" через виснажливий графік човникової дипломатії на Близькому Сході.
Різка реакція Віткоффа
Віткофф зазначив, що такі чутки - на 100% фейк. Вони мають бути спростовані.
"Я часто задаюся питанням, звідки ці так звані "журналісти" беруть подібну сміховинну нісенітницю. Я залучений до мирного процесу як ніколи раніше і продовжую з гордістю служити президенту Сполучених Штатів!" - підкреслив він.
Уже не перші подібні чутки
Варто зауважити, що чутки про плани Віткоффа піти у відставку поширювали ще кілька тижнів тому.
Зокрема, Times of Israel із посиланням на джерело повідомляло, що спецпосланець готується до завершення своєї місії до кінця цього року на тлі просування в мирному процесі щодо Сектора Газа.
Співрозмовник видання припускав, що рішення про відставку може бути ухвалено в разі укладення мирної угоди щодо Гази.
Саме таку угоду було укладено 13 жовтня в Єгипті.