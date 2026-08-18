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Млечный Путь поглотил другую галактику: ученые обнаружили ее остатки

19:12 18.08.2026 Вт
2 мин
Раскрыто самое старое космическое слияние
aimg Ольга Завада
Млечный Путь поглотил другую галактику: ученые обнаружили ее остатки Астрономы нашли след пропавшей галактики (фото: Unsplash)
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Астрономы с помощью телескопа Hubble и космического аппарата Gaia обнаружили новую популяцию шарообразных звездных скоплений, не принадлежащих Млечному Пути. Исследование доказывает, что 11,8 млрд лет назад наша галактика поглотила карликовую галактику LKH.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на научное исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy.

Секретные "блоки" Млечного Пути

Слияние с другими галактиками - один из главных способов роста галактических систем, однако воспроизвести хронологию таких событий для Млечного Пути чрезвычайно сложно.

До сих пор ученым было известно о масштабном столкновении с галактикой Gaia-Sausage-Enceladus (GSE), произошедшем ориентировочно 10 миллиардов лет назад.

Однако новые подробные измерения с помощью телескопа Hubble показали, что:

  • астрономы обнаружили третью популяцию шаровидных звездных скоплений, попавшую к нам еще до столкновения с GSE;
  • высокое разрешение снимков позволило точно установить возраст и металличность этих звезд;
  • скопления родились в карликовой галактике LKH (Low-energy-Kraken-Heracles) и были захвачены во время ее поглощения.
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Масштабы "космического каннибализма"

По расчетам международной группы ученых во главе с Давиде Массари из Астрофизической обсерватории Болонья, общая масса галактики LKH эквивалентна 500 миллионам масс Солнца.

Это по объему почти соизмеримо Карликовой галактике Стрельца, которую Млечный Путь поглощает прямо сейчас.

Однако 11,8 миллиарда лет назад - только через два миллиарда лет после Большого взрыва - сам Млечный Путь был значительно меньше актуальных размеров. Именно поэтому приток массы, газа, звезд и темной материи от LKH стал решающим этапом в его формировании .

Поглощение галактики спровоцировало мощную вспышку образования новых звезд. Кроме того, гибель чужеродных звезд LKH обогатила межзвездную среду тяжелыми химическими элементами.

Это полностью изменило процесс формирования последующих поколений светил в нашей галактике.

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