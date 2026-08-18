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Чумацький Шлях поглинув іншу галактику: вчені знайшли її залишки

19:12 18.08.2026 Вт
2 хв
Розкрито найстаріше космічне злиття
aimg Ольга Завада
Чумацький Шлях поглинув іншу галактику: вчені знайшли її залишки Астрономи знайшли слід зниклої галактики (фото: Unsplash)
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Астрономи за допомогою телескопа Hubble та космічного апарату Gaia виявили нову популяцію кулястих зоряних скупчень, які не належать Чумацькому Шляху. Дослідження доводить, що 11,8 мільярда років тому наша галактика поглинула карликову галактику LKH.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на наукове дослідження, опубліковане у журналі Nature Astronomy.

Секретні "блоки" Чумацького Шляху

Злиття з іншими галактиками - один із головних способів росту галактичних систем, проте відтворити хронологію таких подій для Чумацького Шляху надзвичайно складно.

Досі вченим було відомо про масштабне зіткнення з галактикою Gaia-Sausage-Enceladus (GSE), яке сталося орієнтовно 10 мільярдів років тому.

Однак нові детальні вимірювання за допомогою телескопа Hubble показали, що:

  • астрономи виявили третю популяцію кулястих зоряних скупчень, яка потрапила до нас ще до зіткнення з GSE;
  • висока роздільна здатність знімків дозволила точно встановити вік та металічність цих зірок;
  • скупчення народилися у карликовій галактиці LKH (Low-energy-Kraken-Heracles) і були захоплені під час її поглинання.
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Масштаби "космічного канібалізму"

За розрахунками міжнародної групи науковців на чолі з Давіде Массарі з Астрофізичної обсерваторії Болоньї, загальна маса галактики LKH еквівалентна 500 мільйонам мас Сонця.

Це за об'ємом майже співмірно Карликовій галактиці Стрільця, яку Чумацький Шлях поглинає просто зараз.

Проте 11,8 мільярда років тому - лише через два мільярди років після Великого вибуху - сам Чумацький Шлях був значно меншим за актуальні розміри. Саме тому приплив маси, газу, зірок та темної матерії від LKH став вирішальним етапом у його формуванні.

Поглинання галактики спровокувало потужний спалах утворення нових зірок. Крім того, загибель чужорідних зірок LKH збагатила міжзоряне середовище важкими хімічними елементами.

Це повністю змінило процес формування наступних поколінь світил у нашій галактиці.

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