"Общество готово узнать правду": NASA открывает архивы и публикует фотографии НЛО

Экс-высокопоставленный NASA и член независимой группы по изучению неопознанных явлений (UAP) Майк Голд рассказал о процессе рассекречивания правительственных архивов, аномальных объектах на снимках миссии "Аполлон-17" и готовности общества к потенциальному контакту с внеземным умом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space .

Что нашли в архивах NASA?

Майк Голд подчеркнул, что его подход к теме непознанных явлений остается "строго научным и объективным".

По его словам, нынешняя администрация США и руководство NASA относятся к проблеме UAP "совершенно серьезно", привлекая материалы из собственных архивов.

Каких именно?

Аномалии в архивных фото: в недавно опубликованных документах был отмечен кадр из отчета о высадке на Луну миссии "Аполлон-17" 1972 года, где в правой нижней части лунного неба четко видны три световые точки в форме треугольника.

Снятие стигмы: официальная публикация подобных изображений Белым Домом и признание их аномальными помогают ученым и военным "чувствовать себя комфортнее при фиксации и анализе таких случаев".

"Мы должны быть тщательными в сборе информации, бесстрашными в выводах и открытыми к тому, чтобы идти по данным, какими бы банальными или чрезвычайными ни были результаты", - заявил Голд во время слушаний в Палате представителей США.

"Правда где-то рядом. Нам нужно быть достаточно смелыми и храбрыми, чтобы встретиться с ней", - добавил он.

Пилоты ВМС сообщают о случаях столкновения с разными неидентифицированными воздушными явлениями (фото: Министерство обороны США/ВМС США)

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Готово ли общество?

Голд отмечает, что обнародование правительственных документов является беспрецедентным шагом, однако этот процесс постепенен из-за бюрократических процедур.

По его мнению, термин "рассекречивание" часто ошибочно приравнивают к обязательному подтверждению внеземного разума, хотя на самом деле речь идет об объективной оценке любых входных данных.

Комментируя возможные последствия потенциального подтверждения существования внеземной жизни, эксперт выразил оптимизм по поводу реакции общественности.

"Я думаю, что общество смогло бы уверенно воспринять факт существования внеземных цивилизаций. Опросы уже показывают, что люди в это верят. Я также считаю, что общество способно справиться с фактом существования программы по извлечению обломков внеземного происхождения", - отметил Голд.

В то же время он добавил, что более сложными для восприятия могут оказаться вторичные вопросы - такие, как происхождение человечества или явления похищения людей .

НАЯ (неидентифицированное аномальное явление), зафиксированное инфракрасным датчиком на военной платформе США в 2024 году. Пентагон обнародовал эти данные 8 мая 2026 года (фото: Министерство войны США)

Национальная безопасность и научный нейтралитет

В будущем Голд рассчитывает на новые рассекречивания и предлагает включить наблюдение UAP в систему отчетности о безопасности авиации.

Это позволит существенно увеличить массив данных не только для науки, но и национальной безопасности, поскольку категория UAP включает и неопознанные дроны потенциальных противников.

Подытоживая свою позицию, эксперт призвал отказаться от крайних оценок до детального изучения фактов.

"Я критически отношусь как к людям, которые говорят, что в этом точно нет ничего удивительного, так и к тем, кто утверждает, что это непременно что-то удивительное. Мы должны двигаться строго посередине и смотреть на данные. Пусть данные говорят сами за себя", - резюмировал Голд.