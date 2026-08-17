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Солнечная система движется в космосе с аномальной скоростью: что открыли ученые

19:12 17.08.2026 Пн
2 мин
Вселенная может быть устроена совсем иначе
aimg Ольга Завада
Солнечная система движется в космосе с аномальной скоростью: что открыли ученые Астрономы не могут объяснить космическое отклонение (фото: Magnific)
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Космос бросает вызов одной из фундаментальных астрономических теорий. Ученые нашли сигнал, почти в четыре раза превышающий силу, предусмотренную современными моделями Вселенной.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Futura.

Как астрономы измеряли скорость Земли в космосе?

Чтобы понять, как именно наша планетарная система перемещается в пространстве, ученые использовали эффект, сравнимый с поездкой в авто во время ливня. Когда машина едет вперед, капли дождя кажутся более густыми на лобовом стекле и реже на заднем.

Астрономы измерили подобный эффект в космосе - исследователи считали отдаленные радиогалактики.

Что это значит?

Эффект "дождя" в космосе: по направлению движения к Солнечной системе галактики должны казаться гуще расположенными, а сзади - реже.

Грандиозная сеть мониторинга: чтобы собрать данные, ученые объединили наблюдения тысяч радиоантенн по всей Европе.

Исправление давней ошибки: раньше ученые часто сбивались с толку, потому что одна большая галактика с несколькими яркими центрами считалась несколькими разными объектами.

Чтобы исправить это, немецкие исследователи написали новую программу, которая объединила эти "пятна" обратно в единые галактики и очистила карты от искажений.

После проверки оказалось, что "космический дождь" значительно сильнее, чем должен быть.

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Суперскорость или "перекошенная" Вселенная?

Обнаруженная аномалия оставляет ученым лишь два возможных объяснения, и оба заставляют пересмотреть законы физики.

Гипотеза 1

Наша Солнечная система несется гораздо быстрее: если сигнал правильный и вызван только движением нашей планетарной системы, то мы летим через пространство с колоссальной скоростью, которая в несколько раз превышает предварительные расчеты.

Гипотеза 2

Вселенная неоднородна: если же наша скорость обычная, это означает, что галактики в космосе распределены неравномерно - в одной части Вселенной их физически больше, чем в другой.

До сих пор космологи полагали, что материя после Большого взрыва разлетелась совершенно равномерно. Если окажется, что это не так, ученым придется переписать базовые теории строения космоса.

Окончательно выяснить астрономы рассчитывают в 2027 году, когда в работу вступит новый гигантский радиотелескоп Square Kilometre Array (SKA). Его сверхвысокая четкость позволит точно сказать, двигаемся ли мы слишком быстро, или сама Вселенная оказалась асимметричной.

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