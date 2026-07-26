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Телескопы могут пропускать сигналы инопланетян: ученые объяснили почему

19:12 26.07.2026 Вс
2 мин
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aimg Ольга Завада
Телескопы могут пропускать сигналы инопланетян: ученые объяснили почему SETI пока не фиксирует инопланетный ум (фото: Unsplash)
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Отсутствие сигналов от внеземных цивилизаций может разъясняться космической погодой. Новое исследование показало, что радиация и корональные выбросы у звезд способны менять радиосигналы настолько, что современные телескопы их просто не фиксируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на работу ученых, опубликованную в The Astrophisycal Journal.

Влияние космической погоды на радиосигналы

Традиционно в рамках проектов SETI ученые ищут в радиодиапазоне так называемые узкополосные сигналы – четкие всплески излучения шириной всего в несколько герц.

Природные источники не способны генерировать подобные импульсы, потому их наличие считается прямым подтверждением технологической деятельности.

Со всем тем, анализ влияния звездной среды показывает другую картину.

Деформация сигнала: проходя через межпланетную плазму и звездный ветер, первоначально четкий узкополосный сигнал расширяется по частоте.

Падение амплитуды : рассеяние энергии при широком спектре приводит к тому, что сигнал падает ниже порога чувствительности наземных радиотелескопов.

Исторические аналоги: ученые сопоставили эти модели с реальными архивными данными об искажении радиосвязи с аппаратами Mariner IV и Viking во время их прохождения через солнечную плазму.

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Особенности красных карликов и перспективы поиска

Особое внимание ученые уделили М-карликам (красным карликам) – самому распространенному типу звезд в Млечном Пути, которые составляют около 75 процентов звездного населения нашей галактики.

Поскольку эти объекты имеют длительный срок жизни, они считаются потенциальными центрами для развития древних цивилизаций.

Моделирование показало, что интенсивная космическая погода у М-карликов существенно размывает потенциальные техносигнатуры.

В этой связи исследователи предложили математический фреймворк, позволяющий рассчитать степень расширения сигнала в зависимости от его частоты и типа центральной звезды.

Независимые эксперты положительно оценили результаты исследования. В настоящее время исследовательским группам и будущим проектам, в частности , радиотелескопам следующего поколения SKA-Low рекомендуется адаптировать алгоритмы обработки данных с учетом возможного расширения формы сигналов.

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