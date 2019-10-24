Чумак: у ГПУ проведуть аудит у справах Майдану

У Генеральній прокуратурі пройде аудит у справах Майдану. Про це на брифінгу заявив заступник глави ГПУ - головний військовий прокурор Віктор Чумак, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні в управлінні, що займається розслідуванням справ Майдану, залишилося понад 20 осіб, і вони готують справи до передачі Держбюро розслідувань і НАБУ.

"А для того, щоб ця передача проходила так, щоб ніхто не сказав, що справи загубилися ... ми створимо аудит цих справ. В цю аудиторську групу увійдуть адвокати по справах і родичі загиблих на Майдані. І тоді ми побачимо об'єктивну картину того, що відбувається...скільки розслідувань... і що за ними зроблено", - заявив Чумак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній заступник начальника Управління спецрозслідувань Сергія Горбатюка Олексій Донський отримає посаду заступника у новому департаменті, який буде займатися процесуальним керівництвом у справах Майдану.

До цього повідомлялося, що у ГПУ створили департамент у справах Майдану, а Управління спеціальних розслідувань ліквідували.