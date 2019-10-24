Чумак: розслідування справ Майдану не зупиниться через Горбатюка

Фото: Віктор Чумак (з відкритих джерел)

Звільнення Горбатюка не вплине на слідству у справах Майдану

Після звільнення керівника ліквідованого Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка розслідування справ Майдану не зупиниться. Про це заявив заступник глави ГПУ - головний військовий прокурор Віктор Чумак, передає прес-служба ГПУ в Facebook.

За його словами, на сьогодні над розслідуванням справ Майдану працюють 43 слідчих, які будуть перепризначені після ліквідації Управління спецрозслідувань. Він також нагадав, що з 20 листопада органи прокуратури позбавляються функції досудового розслідування.

"Ситуація не залежить від нас, від нового керівництва Генпрокуратури про позбавлення прокуратури досудового слідства знали і ми, і Горбатюк, ще два роки тому. 19 листопада ми звільнили б Горбатюка в будь-якому випадку. Ми просто-напросто ліквідували б це управління", - заявив Чумак.

Нагадаємо, сьогодні Генеральна прокуратура повідомила, що звільнила Горбатюка через ліквідацію його управління.

У той же час джерела РБК-Україна повідомили, що Управління Горбатюка розглядало питання вручення підозри голові Офісу президента України Андрію Богдану. За наявною інформацією, слідство підозрює Богдана у порушенні закону під час роботи в уряді Миколи Азарова та впливі на судові рішення.