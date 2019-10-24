Донський отримає посаду в новому департаменті ГПУ у справах Майдану

Фото: прокурор Олексій Донський (УНІАН)

Олексій Донський займе посаду заступника голови департаменту

Олексій Донський отримає посаду заступника начальника Департамент процесуального керівництва у кримінальних проваджень про злочини, скоєних на Майдані в 2013-2014 роках. Про це на брифінгу заявив заступник голови Генеральної прокуратури - головний військовий прокурор Віктор Чумак, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Чумака, в структурі ДБР буде створено спеціально управління з розслідування справ Майдану.

"Ми пішли на створення спеціального управління щодо процесуального керівництва розслідуванням справ Майдану. Замначальником цього управління буде Олексій Донський - той, який разом з Горбатюком вів розслідування справ Майдану", - повідомив Чумак.

Коментар заступника Генерального прокурора – Головного військового прокурора. Чумака щодо розслідування справ Майдану Опубліковано Генеральна прокуратура України Четвер, 24 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, 21 жовтня у ГПУ створили новий департамент у справах Майдану. До складу департаменту будуть входити три відділу. Діяльність департаменту буде зосереджена на процесуальне керівництво у процесах про злочини, скоєні під час Революції Гідності.

Також РБК-Україна повідомляло, що главу Управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка та Олексія Донського, який займався розслідуваннями справ Майдану, не допустили до переатестації.