Чумак: в ГПУ проведут аудит по делам Майдана

В Генеральной прокуратуре пройдет аудит по делам Майдана. Об этом на брифинге заявил замглавы ГПУ - главный военный прокурор Виктор Чумак, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня в управлении, которое занимается расследованием дел Майдана, осталось более 20 человек, и они готовят дела к передаче Госбюро расследований и НАБУ.

"А для того, чтобы эта передача проходила так, чтобы никто не сказал, что дела потерялись … мы создадим аудит этих дел. В эту аудиторскую группу войдут адвокаты по делам и родственники погибших на Майдане. И тогда мы увидим объективную картину того, что происходит…сколько расследований… и что по ним сделано", - заявил Чумак.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший заместитель начальника Управления спецрасследований Сергея Горбатюка Алексей Донской получит должность заместителя в новом департаменте, который будет заниматься процессуальным руководством в делах Майдана.

До этого сообщалось, что в ГПУ создали департамент по делам Майдана, а Управление специальных расследований ликвидировали.