Чумак: у ГПУ проведуть аудит у справах Майдану

Фото: Віктор Чумак (з відкритих джерел)

До аудиторської групи увійдуть родичі загиблих на Майдані і адвокати

У Генеральній прокуратурі пройде аудит у справах Майдану. Про це на брифінгу заявив заступник глави ГПУ - головний військовий прокурор Віктор Чумак, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні в управлінні, що займається розслідуванням справ Майдану, залишилося понад 20 осіб, і вони готують справи до передачі Держбюро розслідувань і НАБУ.

"А для того, щоб ця передача проходила так, щоб ніхто не сказав, що справи загубилися ... ми створимо аудит цих справ. В цю аудиторську групу увійдуть адвокати по справах і родичі загиблих на Майдані. І тоді ми побачимо об'єктивну картину того, що відбувається...скільки розслідувань... і що за ними зроблено", - заявив Чумак.

Коментар заступника Генерального прокурора – Головного військового прокурора В. Чумака щодо розслідування справ Майдану Опубліковано Генеральна прокуратура України Четвер, 24 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній заступник начальника Управління спецрозслідувань Сергія Горбатюка Олексій Донський отримає посаду заступника у новому департаменті, який буде займатися процесуальним керівництвом у справах Майдану.

До цього повідомлялося, що у ГПУ створили департамент у справах Майдану, а Управління спеціальних розслідувань ліквідували.