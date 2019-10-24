Чумак: в ГПУ проведут аудит по делам Майдана

Фото: Виктор Чумак (из открытых источников)

В аудиторскую группу войдут родственники погибших на Майдане и адвокаты

В Генеральной прокуратуре пройдет аудит по делам Майдана. Об этом на брифинге заявил замглавы ГПУ - главный военный прокурор Виктор Чумак, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня в управлении, которое занимается расследованием дел Майдана, осталось более 20 человек, и они готовят дела к передаче Госбюро расследований и НАБУ.

"А для того, чтобы эта передача проходила так, чтобы никто не сказал, что дела потерялись … мы создадим аудит этих дел. В эту аудиторскую группу войдут адвокаты по делам и родственники погибших на Майдане. И тогда мы увидим объективную картину того, что происходит…сколько расследований… и что по ним сделано", - заявил Чумак.

Коментар заступника Генерального прокурора – Головного військового прокурора В. Чумака щодо розслідування справ Майдану Опубліковано Генеральна прокуратура України Четвер, 24 жовтня 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший заместитель начальника Управления спецрасследований Сергея Горбатюка Алексей Донской получит должность заместителя в новом департаменте, который будет заниматься процессуальным руководством в делах Майдана.

До этого сообщалось, что в ГПУ создали департамент по делам Майдана, а Управление специальных расследований ликвидировали.