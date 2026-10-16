Чума - только начало? В России заподозрили обезьянью оспу сразу у пятерых человек

В России после вспышки чумы в Иркутской области произошел новый инцидент. На этот раз в центр внимания попала Московская область, где заподозрили оспу обезьян сразу у пятерых человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал SHOT .

В четверг 15 октября паблик написал, что скорая помощь забрала пятерых пациентов на улице Горького в Жуковском и доставила в Раменскую больницу. Поводом для их госпитализации стали контакты с возможным носителем обезьяной оспы, которые произошли еще 10 октября.

Среди госпитализированных - трое мужчин и две девушки в возрасте от 21 до 35 лет. В частности:

29-летний Владимир и 27-летний Александр - братья;

35-летний Кирилл и 30-летняя Дарья - супруги;

и пятой пациенткой является 22-летняя гражданка Беларуси Анита.

Состояние всех пятерых человек оценивается как средней степени тяжести. При этом диагноз "оспа обезьян" пока предварительный.