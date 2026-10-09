Чума в России. Что известно о возможной вспышке и есть ли угроза эпидемии для мира

Мир всколыхнула новость о чуме в России. Загадочная смерть работницы противочумного института, карантинные меры и отрицание Москвы только подогрели подозрения.

Что известно о возможной вспышке чумы в России, как реагирует мир и есть ли угроза Украине - рассказывает РБК-Украина в материале.

Главное:

Смерть от чумы: в Иркутске скончалась сотрудница противочумного института. СМИ сообщают о возможном заражении легочной чумой в результате лабораторного инцидента.

Позиция Москвы: российские власти отрицают вспышку чумы и аварию в лаборатории. В то же время после смерти женщины ввели карантинные ограничения и провели дезинфекцию жилья.

Международная реакция: ВОЗ и США следят за ситуацией, а ряд стран ужесточили санитарный контроль. Украинские власти пока не видят угрозы для населения.

Природные очаги: чума продолжает циркулировать среди диких животных в ряде регионов России, в том числе в Сибири. Однако это не свидетельствует о вспышке заболевания среди людей.

В начале октября в России заговорили о возможном случае легочной чумы после смерти сотрудницы Иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой. В СМИ появилась версия, что незадолго до госпитализации она могла контактировать с возбудителем болезни в лаборатории.

Российские власти вспышку чумы отрицают и называют причиной смерти пневмонию неустановленного происхождения. В то же время вокруг института и контактировавших с погибшей людей ввели ряд противоэпидемических мероприятий.

Причина смерти Шипиловой до сих пор официально не обнародована. Ситуация быстро вышла за пределы России. За событиями в Иркутске следят ВОЗ и ряд государств, а некоторые страны ужесточили санитарный контроль.

С чего все началось

В ночь с 1 на 2 октября в Иркутске скончалась лаборантка Иркутского противочумного научно-исследовательского института Дарья Шипилова. Несколькими днями ранее ее госпитализировали с тяжелой пневмонией. После ее смерти начали распространяться слухи о вероятном инциденте в институте.

По информации иркутского СМИ, 25 сентября Шипилова могла разбить в лаборатории пробирку с возбудителем легочной чумы и скрыла инцидент.

Позже появились новости о том, что у второго сотрудника лаборатории пневмония по неопределенной причине.

В тот же день губернатор региона Игорь Кобзев объявил о встрече с главным санитарным врачом РФ, прилетевшей специально для проверки информации о возможной высокоопасной инфекции у жителя региона.

Распространялись слухи, что лаборантка перед смертью посещала Бурятию. Губернатор Республики Бурятия Алексей Цыдьонов заявил, что "вспышек чумы в его регионе нет", и единственный смог предположить, что работник, то есть Шипилова, умер от чумы.

Реакция властей РФ

Российские СМИ заявили, что после смерти Дарьи было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее из-за опрометчивости смерть человека".

Также независимые СМИ обращают внимание, что часть провластных медиа и официальные органы сообщили о возможной смерти из-за чумы, карантинных мер и предостережений по передвижению, но через некоторое время удалили всю информацию, связанную с чумой.

Иркутский противочумный научно-исследовательский институт никаких официальных заявлений по поводу инцидента и угрозы чумы не давал.

Коллега Дарьи уверена, что невозможно разбить пробирку. Даже если это случится, все исследования проводятся в изолированном боксе, а работники обязательно носят специализированную одежду. По ее словам, ничего критического не произошло бы. Относительно всех работников института были применены карантинные меры, которые длились всего три дня.

В ВОЗ сообщали, что 2 октября российское правительство провело совещание из-за подозрения, что житель Иркутска заразился смертельным заболеванием.

Лишь днем 4 октября "Роспотребнадзор" дал официальный комментарий российским СМИ. В ведомстве заявили, что работница болела пневмонией неустановленного типа. Также заверили, что аварий с патогенными микроорганизмами не было.

По версии ведомства, работники не обращались за медицинской помощью, а у контактировавших с Дарьей обнаружили два случая COVID-19 и риновирусной инфекции.

5 октября пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков призвал "слушать только официальные заявления "Роспотребнадзора". Российские власти уверяют, что чумы якобы нет, но карантин затронул не только работников института.

В ряде медицинских учреждений Иркутска ввели ограничения. Больницу, где лечили Шипилову, закрыли на карантин, соседей умершей просят регулярно предоставлять информацию о своем состоянии здоровья. Со 2 октября квартиру лаборантки трижды дезинфицировали люди в спецодежде, согласно приказу "Роспотребнадзора". Российским СМИ соседи рассказывали об ужасающе едком запахе из помещения.

Также сообщают, что ряд организаций постепенно закупают противочумные костюмы.

Пока официальной информации о причине смерти Дарии Шипиловой нет. Ее мать сообщила, что тело девушки до сих пор не похоронили.

Как отреагировали в мире

Всемирная организация здравоохранения заявила, что не имеет полной картины по ситуации в РФ связанной с чумой. Директор департамента ВОЗ по управлению эпидемиями и пандемиями Мария Ван Керхове подчеркнула, что располагает информацией только из СМИ.

Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что "очень внимательно следит за ситуацией в России".

"Мы очень серьезно к этому относимся", - заявил Трамп журналистам в Белом доме в понедельник, добавив, что Соединенные Штаты будут помогать России "чем смогут".

В ответ "Роспотребнадзор" предложил помощь Соединенным Штатам.

По мнению Трампа, чума в РФ не является биологическим оружием. Он уверяет, что у россиян "все под контролем".

Государственный секретарь США Марко Рубио во время своего визита в Исландию заявил, что у США есть меры для помощи РФ, если ситуация окажется критической. По его словам, они внимательно следят за этим.

5 октября чиновники здравоохранения и национальной безопасности в Белом доме провели встречу, чтобы обсудить ситуацию и возможные следующие шаги.

Один из чиновников США заверил, что американцам не следует беспокоиться, потому что это только в Сибири. Мол, риск низкий, пока кто-нибудь не сядет на самолет и не доберется до США.

Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Монголия и Индонезия уже ужесточили санитарно-карантинные меры на пограничных переходах.

Есть ли угроза для Украины

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга уже сообщал, что Киев тоже внимательно следит за ситуацией и уже оценил, грозит ли такая опасность Украине.

Украинские компетентные органы и система здравоохранения пристально смотрят за ситуацией в РФ. На сегодняшний день никаких угроз для Украины нет.

Что следует знать о чуме

Чума - это инфекционное заболевание, обычно встречающееся у млекопитающих и их блох. Человек может заразиться из-за укуса зараженных блох, контакта с инфекционными биологическими жидкостями или от больного человека.

ВОЗ сообщает, что за последние 7 лет в 10 странах было зарегистрировано почти 4000 случаев чумы среди людей и 423 смерти.

Наиболее опасной формой считается легочная. Она, как и большинство респираторных заболеваний, передается воздушно-капельным путем.

Чума неоднократно являлась причиной пандемий с высокой смертностью. В четырнадцатом веке она была известна как "Черная смерть", повлекшая более 50 миллионов смертей в Европе.

Санитарная ситуация в мире значительно улучшилась с тех пор. Сегодня при своевременном диагностировании чума лечат антибиотиками. Поэтому по имеющейся сейчас информации говорить об угрозе глобальной эпидемии из-за событий в Иркутской области нет оснований.

Природные очаги чумы есть практически на всех континентах. Самым большим и активным регионом является Африка. В Конго и Мадагаскаре вспышки фиксируют каждый год. Также очагами чумы являются Азия, Северная и Южная Америка и Россия.

На территории РФ природные очаги чумы сохраняются преимущественно на юге Сибири, Северном Кавказе и в районах вблизи границ с Монголией, Казахстаном и Китаем. Там возбудитель Yersinia pestis циркулирует среди диких грызунов и их блох, поэтому за ситуацией постоянно следят противочумные службы.

Одним из самых активных остается Горно-Алтайский природный центр. В нем регулярно обнаруживают зараженных животных, из-за чего население отдельных районов вакцинируют, а специалисты исследуют грызунов и блох.

Вопрос-ответ (FAQ):

– Подтвердили ли чуму в России?

– Российские власти отрицают случаи чумы и заявляют, что ситуация находится под контролем. В то же время, ВОЗ заявляет о нехватке информации о событиях в Иркутске, а США и другие страны следят за ситуацией и готовятся оказать помощь России в случае необходимости.

– Почему заговорили о чуме?

– После смерти Дарьи Шипиловой в СМИ появилась информация, что она могла контактировать с возбудителем легочной чумы во время работы в лаборатории. Официально эта версия не подтверждена.

– Есть ли угроза чумы для Украины?

– Пока нет. Украинские компетентные органы следят за ситуацией, но на сегодняшний день не видят угрозы для Украины.

– Насколько опасна чума сегодня?

– Сегодня чума не представляет такой угрозы, как несколько веков назад. При своевременной диагностике заболевание лечат антибиотиками, однако без лечения оно может быстро прогрессировать и привести к смерти.