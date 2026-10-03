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Режим Путина пытается скрыть вспышку чумы в России, - СМИ

21:34 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Режим Путина пытается скрыть вспышку чумы в России, - СМИ Фото: Владимир Путин (Getty Images)
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Российского диктатора Владимира Путина заподозрили в сокрытии информации о вспышке чумы в Иркутской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

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Согласно последним данным, 28-летняя Дарья Шипилова, работавшая в Иркутском научно-исследовательском институте, стала первой жертвой бубонной чумы.

Главный врач Путина по инфекционным заболеваниям Анна Попова уже прибыла из Москвы в Иркутск, чтобы лично разобраться в сложившейся ситуации. Несмотря на это, она до сих пор не сделала никаких публичных заявлений.

По имеющейся информации, 189 человек находятся на изоляции. Из них 114 - в одной больнице, 63 - в другой, еще 12 - в Научно-исследовательском институте борьбы с чумой.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также не стал публично раскрывать, о каком именно заболевании идет речь, - он лишь назвал его "опасным инфекционным заболеванием". Также журналистам удалось узнать, что в регионе отменили массовые мероприятия.

По сообщениям, в Иркутской области в аптеках возник дефицит антибиотиков после того, как напуганные жители начали массово их скупать. Жителям соседнего Байкальска рекомендовали воздержаться от поездок в Шелехов. Соответствующее официальное уведомление впоследствии удалили.

С заявлением по этому поводу уже выступил российский эпидемиолог Михаил Фаворов. По его словам, личное присутствие Поповой в Иркутске означает, что ситуация "ужасающая и критическая".

Он также подчеркнул, что сейчас происходит масштабное сокрытие фактов.

Кстати, ранее РБК-Украина рассказывало, что Путин придумал новую ложь об Украине.

Также мы писали, как президент Владимир Зеленский планирует отомстить Кремлю за новую "военную доктрину" РФ.

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