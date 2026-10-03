Российского диктатора Владимира Путина заподозрили в сокрытии информации о вспышке чумы в Иркутской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Согласно последним данным, 28-летняя Дарья Шипилова, работавшая в Иркутском научно-исследовательском институте, стала первой жертвой бубонной чумы.

Главный врач Путина по инфекционным заболеваниям Анна Попова уже прибыла из Москвы в Иркутск, чтобы лично разобраться в сложившейся ситуации. Несмотря на это, она до сих пор не сделала никаких публичных заявлений.

По имеющейся информации, 189 человек находятся на изоляции. Из них 114 - в одной больнице, 63 - в другой, еще 12 - в Научно-исследовательском институте борьбы с чумой.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также не стал публично раскрывать, о каком именно заболевании идет речь, - он лишь назвал его "опасным инфекционным заболеванием". Также журналистам удалось узнать, что в регионе отменили массовые мероприятия.

По сообщениям, в Иркутской области в аптеках возник дефицит антибиотиков после того, как напуганные жители начали массово их скупать. Жителям соседнего Байкальска рекомендовали воздержаться от поездок в Шелехов. Соответствующее официальное уведомление впоследствии удалили.

С заявлением по этому поводу уже выступил российский эпидемиолог Михаил Фаворов. По его словам, личное присутствие Поповой в Иркутске означает, что ситуация "ужасающая и критическая".

Он также подчеркнул, что сейчас происходит масштабное сокрытие фактов.