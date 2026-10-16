Чума - лише початок? У Росії запідозрили мавпячу віспу одразу у п’ятьох людей
У Росії після спалаху чуми в Іркутській області стався новий інцидент. Цього разу до центру уваги потрапила Московська область, де запідозрили віспу мавп одразу у п'ятьох людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал SHOT.
У четвер 15 жовтня паблік написав, що швидка допомога забрала п'ятьох пацієнтів на вулиці Горького у Жуковському та доправила до Раменської лікарні. Приводом для їхньої госпіталізації стали контакти із можливим носієм мавпової віспи, які сталися ще 10 жовтня.
Серед госпіталізованих – троє чоловіків та дві дівчини віком від 21 до 35 років. Зокрема:
- 29-річний Володимир та 27-річний Олександр – брати;
- 35-річний Кирило та 30-річна Дар'я - подружжя;
- та п'ятою пацієнткою є 22-річна громадянка Білорусі Аніта.
Стан усіх п'ятьох осіб оцінюється як середнього ступеня важкості. При цьому діагноз "віспа мавп" поки що попередній.
Інші інциденти у Росії
Нагадаємо, 25 вересня в Іркутському протичумному науково-дослідному інституті розбилася пробірка зі збудником легеневої чуми, яку упустила 28-річна Дар'я Шпілова. Вже 29 вересня дівчину госпіталізували до лікарні із пневмонією, а 2 жовтня вона померла.
При цьому російські офіційні особи заявляли, що тести на чуму негативні та діагноз не підтверджено, хоча ЗМІ повідомляли про спроби приховати масштаб спалаху.
Після інциденту держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон уважно відстежує розвиток подій. Він наголосив, що це питання викликає занепокоєння.
Своєю чергою, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий надати Росії допомогу.