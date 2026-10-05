ua en ru
Пн, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Внимательно следим": Рубио сделал заявление о случае чумы в России

17:24 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
"Внимательно следим": Рубио сделал заявление о случае чумы в России Фото: Марко Рубио (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В России зафиксирован вероятный случай заражения чумой в лаборатории, что создает риски распространения инфекции. США пристально отслеживают развитие событий.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

По его словам, Вашингтон пока владеет только теми данными, которые официально предоставила российская сторона. Согласно этой информации, был инфицирован сотрудник одной из лабораторий.

"Существуют опасения по возможному распространения болезни - по крайней мере внутри страны, учитывая меры вроде карантина и случаи смерти, характерные для таких ситуаций", - отметил госсекретарь США.

Рубио добавил, что хотя транспортное сообщение между США и Россией пока очень ограничено, подобная инфекция может вырваться наружу и быстро распространиться.

"Поэтому мы внимательно следим за ситуацией. Не думаю, что это повод для паники, но это, безусловно, вызывает беспокойство и требует пристального внимания. Вполне естественно, что мы держим этот вопрос на контроле", - подчеркнул он.

Что предшествовало

Напомним, СМИ сообщали, что 25 сентября 28-летняя Дарья Шипилова, работавшая в научно-исследовательском институте борьбы с чумой в Иркутской области РФ, разбила пробирку с возбудителем легочной чумы.

После этого, 29 сентября женщину госпитализировали с симптомами тяжелой пневмонии. В ночь на 2 октября она скончалась.

Отметим, после ее смерти власти ввели карантин в нескольких медицинских учреждениях региона, а около 200 контактировавших с Шипиловой людей взяли под медицинское наблюдение.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что у них не выявили признаков заболевания, а результаты тестов были отрицательными.

В то же время, информация о возможном заражении Шипиловой чумой пока официально не подтверждена. Отмечается, что у женщины была "пневмония неизвестной этиологии", а дальнейшие исследования не обнаружили возбудителя инфекции.

Кроме того, СМИ пишут, что российского диктатора Владимира Путина заподозрили в сокрытии информации о вспышке чумы в Иркутской области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Марко Рубио
Новости
Когда начнется отопительный сезон в Киеве: в КГГА назвали условия и детали
Когда начнется отопительный сезон в Киеве: в КГГА назвали условия и детали
Аналитика
"Лоббирование – это влияние, у которого есть имя, адрес и подпись". Интервью с главой НАПК Виктором Павлущиком
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Лоббирование – это влияние, у которого есть имя, адрес и подпись". Интервью с главой НАПК Виктором Павлущиком