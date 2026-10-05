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Трамп пообещал России помощь из-за легочной чумы в Иркутской области

23:34 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Трамп пообещал России помощь из-за легочной чумы в Иркутской области Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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США готовы помочь России после случая легочной чумы в Иркутской области. От болезни там скончалась 28-летняя лаборантка противочумного института, около 200 человек были изолированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа журналистам 5 октября.

Президент США признал, что знает ситуацию в Иркутской области, хотя публично ее до сих пор не комментировал. По его словам, когда-то человечество умело контролировать чуму, но возбудители стали сильнее, "как армия", а ранее работавшие лекарства теперь действуют хуже.

"Поэтому мы поможем. Любому, кто имеет такую проблему, мы всегда готовы помочь", - заверил Трамп.

В ночь на 2 октября в больнице города Шелехов скончалась 28-летняя лаборантка Иркутского противочумного института. По данным местных СМИ, за неделю до этого она разбила на работе пробирку с возбудителем легочной чумы.

Стационар больницы закрыли на карантин, а около 200 человек, контактировавших с женщиной, изолировали и взяли под наблюдение медиков. Официально диагноз власти Иркутской области не называют, упоминая лишь "особо опасную инфекцию". О смерти от чумы публично заявил глава соседней Бурятии Алексей Цыденов.

Это самая тяжелая форма болезни, которая, в отличие от бубенной, передается от человека к человеку через дыхательные пути. До этого случая в России не фиксировали заражение людей чумой с 2017 года.

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