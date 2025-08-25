В Чудское озеро в России, в шести километрах от границы с Эстонией, упал дрон

В Чудское озеро 24 августа упал дрон. Эстонские пограничники отслеживали его полет возле своей границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ERR.
В Департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии сообщили, что пограничники утром 24 августа дважды зафиксировали полет дрона над Чудским озером.
Впервые неизвестный летательный аппарат зафиксировали в небе в 5:20 утра. Пограничники следили за его полетом, пока он не исчез из поля зрения радаров, уйдя в сторону России.
Через час радар Муствееской границы также зафиксировал на российской стороне дрон. Слежение за ним вели, пока он не упал в воду на территории России примерно в шести километрах от эстонско-российской границы.
В Департаменте полиции отметили, что дроны не брали курс в сторону Эстонии и непонятно, идет ли речь об одном и том же беспилотнике.
Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 20 августа в городе Осины в Люблинском воеводстве Польши произошел взрыв. Посреди поля упал и взорвался неизвестный объект. Позже в Минобороны Польши подтвердили, что взорвался российский дрон.
Впоследствии генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Польша и союзники по НАТО должны отреагировать на инцидент со взрывом российского дрона на польской территории.
22 августа Министерство иностранных дел Польши направило России ноту протеста из-за взрыва российского дрона в Люблинском воеводстве.