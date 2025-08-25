В Чудское озеро в России, в шести километрах от границы с Эстонией, упал дрон

В Департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии сообщили, что пограничники утром 24 августа дважды зафиксировали полет дрона над Чудским озером.

Впервые неизвестный летательный аппарат зафиксировали в небе в 5:20 утра. Пограничники следили за его полетом, пока он не исчез из поля зрения радаров, уйдя в сторону России.

Через час радар Муствееской границы также зафиксировал на российской стороне дрон. Слежение за ним вели, пока он не упал в воду на территории России примерно в шести километрах от эстонско-российской границы.

В Департаменте полиции отметили, что дроны не брали курс в сторону Эстонии и непонятно, идет ли речь об одном и том же беспилотнике.