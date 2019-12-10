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Чубаров заявив, що саміт залишив кримських татар поза обміном полоненими

Новини » Політика     10.12.2019 - 14:52
Чубаров заявив, що саміт залишив кримських татар поза обміном полоненими
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Україна)

Комюніке, підписане за результатами саміту, виключає кримських татар з майбутнього обміну

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вказує на те, що висновки саміта, підписані за результатами нормандського саміту, виключають кримських татар з обміну утримуваними особами. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Чубаров привів уривок узгоджених висновків Паризького саміту в нормандському форматі 9 грудня 2019.

"Вони заохочують Тристоронню контактну групу сприяти звільненню та обміну утримуваними особами, пов'язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "всіх встановлених на всіх встановлених", при розумінні, що міжнародним організаціям, включаючи міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб", - написав Чубаров.

За його словами, в такому формулюванні немає кримських політв'язнів, абсолютна більшість з яких кримські татари.

Нагадаємо, уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова після домовленості в Парижі з приводу обміну в фоматі "всіх на всіх" повідомила, що у неї на розгляді в даний час знаходяться звернення по 36 громадянам РФ, які перебувають в ув'язненні в Україні.

Так, на вчорашній нормандської зустрічі президент України Володимир Зеленський домовився з російським президентом Володимиром Путіним про обмін "всіх на всіх" до 31 грудня. За його словами, в рамках першого етапу обміну 72 людини можуть повернутися з полону. Про політв'язнів в Росії і Криму йтиметься вже пізніше.

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