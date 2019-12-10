Москалькова: в ув'язненні в Україні знаходяться 36 росіян

Фото: Тетяна Москалькова (kremlin.ru)

Список постійно змінюється

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова після домовленості в Парижі з приводу обміну у форматі "всіх на всіх" повідомила, що у неї на розгляді в даний час знаходяться звернення по 36 громадянам РФ, які перебувають в ув'язненні в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Вона додала, що список постійно змінюється, оскільки люди "іноді звільняються з місць позбавлення волі".

"На сьогоднішній день російських громадян, які перебувають в ув'язненні в Україні 36 людей. Але цей список постійно поповнюється або змінюється у меншу сторону в зв'язку з тим, що люди іноді звільняються з місць позбавлення волі", - сказала Москалькова.

Раніше повідомлялося, що самопроголошена "Донецька народна республіка" готова до обміну полоненими з українською стороною за новою формулою. Обмін може пройти за формулою "53 на 88", де 53 людини передадуть українській стороні і 88 - представникам тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, на вчорашній нормандської зустрічі президент України Володимир Зеленський домовився з російським президентом Володимиром Путіним про обмін "всіх на всіх" до 31 грудня. За його словами, в рамках першого етапу обміну 72 людини можуть повернутися з полону. Про політв'язнів в Росії і Криму мова піде вже пізніше.