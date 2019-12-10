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Чубаров заявил, что саммит оставил крымских татар вне обмена пленными

Новости » Политика     10.12.2019 - 14:52
Чубаров заявил, что саммит оставил крымских татар вне обмена пленными
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Украина)

Коммюнике, подписанное по результатам саммита, исключает крымских татар из будущего обмена, заявил Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров указывает на то, что выводы саммита, подписанные по результатам нормандского саммита, исключают крымских татар из обмена удерживаемыми лицами. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Чубаров привел отрывок согласованных выводов Парижского саммита в нормандском формате 9 декабря 2019.

"Они поощряют Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная с "всех установленных на всех установленных", при понимании, что международным организациям, включая международный комитет Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемых лицам", - написал Чубаров.

По его словам, в такой формулировке нет крымских политзаключенных, абсолютное большинство из которых крымские татары.

Напомним, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после договоренности в Париже по поводу обмена в фомате "всех на всех" сообщила, что у нее на рассмотрении в настоящее время находятся обращения по 36 гражданам РФ, которые находятся в заключении в Украине.

Так, на вчерашней нормандской встрече президент Украины Владимир Зеленский договорился с российским президентом Владимиром Путиным об обмене "всех на всех" до 31 декабря. По его словам, в рамках первого этапа обмена 72 человека могут вернуться из плена. О политзаключенных в России и Крыму речь пойдет уже позже.

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