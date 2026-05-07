Chrome загружает 4 ГБ ИИ-данных в фоновом режиме: как это отключить

Что именно загружает Google?

Пользователи заметили появление папки OptGuideOnDeviceModel в директории профиля Chrome. В ней содержатся весы модели Gemini Nano, необходимые для работы ИИ-функций браузера непосредственно на устройстве.

Масштаб: файл занимает около 4 ГБ, а это может быть критичным для владельцев ноутбуков с небольшим объемом SSD.

Скрытность: загрузка происходит в фоновом режиме, а в настройках браузера нет прямой кнопки "не загружать модель".

Цикличность: если просто удалить файл вручную, Chrome загрузит его снова при следующем запуске.

Как отключить ИИ-функции и освободить место?

Чтобы навсегда избавиться от скрытой модели, обычной чистки кэша недостаточно. Нужно обратиться к скрытым настройкам браузера.

Флажки(Flags): введите в адресной строке chrome://flags и найдите пункт "Optimization Guide On-Device". Его нужно перевести в режим Disabled.

Дополнительные настройки: также стоит выключить параметры "AI mode omnibox entrypoint" и "NTP compose", чтобы убрать кнопки ИИ с панели поиска и новых вкладок.

Удаление файла: после перезапуска браузера можно удалить файл weights.bin.

На Windows он обычно находится в папке %LOCALAPPDATA% > Google > Chrome > User Data.

На Mac - в ~/Library > Application Support > Google > Chrome.

Приватность и контроль

Активисты по вопросам кибербезопасности отмечают, что такая политика Google вызывает ряд вопросов. Хотя локальная обработка данных (on-device AI) считается безопаснее облачной, сам факт автоматической загрузки больших объемов данных без согласия пользователя является противоречивым.

Для тех, кто ценит каждый гигабайт на диске или просто не планирует использовать ИИ-инструменты в браузере, регулярная проверка настроек становится новой рутиной. Тем более, что после крупных обновлений Chrome эти функции могут снова активироваться самостоятельно.