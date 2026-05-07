Chrome завантажує 4 ГБ ШІ-даних у фоновому режимі: як це вимкнути

Що саме завантажує Google?

Користувачі помітили появу папки OptGuideOnDeviceModel у директорії профілю Chrome. У ній містяться ваги моделі Gemini Nano, необхідні для роботи ШІ-функцій браузера безпосередньо на пристрої.

Масштаб: файл займає близько 4 ГБ, а це може бути критичним для власників ноутбуків із невеликим обсягом SSD.

Прихованість: завантаження відбувається у фоновому режимі, а у налаштуваннях браузера немає прямої кнопки "не завантажувати модель".

Циклічність: якщо просто видалити файл вручну, Chrome завантажить його знову під час наступного запуску.

Як вимкнути ШІ-функції та звільнити місце?

Щоб назавжди позбутися прихованої моделі, звичайної чистки кешу недостатньо. Потрібно звернутися до прихованих налаштувань браузера.

Прапорці (Flags): введіть у адресному рядку chrome://flags та знайдіть пункт "Optimization Guide On-Device". Його потрібно перевести у режим Disabled.

Додаткові налаштування: також варто вимкнути параметри "AI mode omnibox entrypoint" та "NTP compose", щоб прибрати кнопки ШІ з панелі пошуку та нових вкладок.

Видалення файлу: після перезапуску браузера можна видалити файл weights.bin.

На Windows він зазвичай знаходиться у папці %LOCALAPPDATA% > Google > Chrome > User Data. На Mac - у ~/Library > Application Support > Google > Chrome.

Приватність та контроль

Активісти з питань кібербезпеки зазначають, що така політика Google викликає ряд питань. Хоча локальна обробка даних (on-device AI) вважається безпечнішою за хмарну, саме факт автоматичного завантаження великих обсягів даних без згоди користувача є суперечливим.

Для тих, хто цінує кожен гігабайт на диску або просто не планує використовувати ШІ-інструменти у браузері, регулярна перевірка налаштувань стає новою рутиною. Тим більше, що після великих оновлень Chrome ці функції можуть знову активуватися самостійно.