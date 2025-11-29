В четырех районах Киева есть проблемы с водоснабжением: что говорят в водоканале

После массированного обстрела РФ в Киеве фиксируют проблемы с водоснабжением. Отмечается, что снижение давления связано с ударами по энергетике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевводоканала.
"Вниманию жителей правобережной части города. Из-за вражеских обстрелов в столице сейчас сложная ситуация с электроснабжением, что очень сильно влияет на объекты водоснабжения", - отметили в Киевводоканале.
Сообщается, что в связи с обесточиванием водопроводных насосных станций правобережной части города снижено давление в водопроводных сетях: Голосеевского, Соломенского, Шевченковского, Святошинского районах.
"Энергетики в оперативном порядке выполняют необходимые процессы для стабилизации работы и восстановления штатного снабжения всех услуг горожанам", - добавили в пресс-службе Киевводоканала.
Напомним, в ночь на 29 ноября Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами, в частности Киев и Киевская область. В некоторых районах столицы после атаки РФ фиксируются перебои со светом, а город Фастов Киевской области - полностью обесточен.
Также сообщалось, что российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины ударными дронами и ракетами. В результате обстрела сотни тысяч абонентов остались без света.
Также российские войска атаковали ударным беспилотником энергетическую инфраструктуру в Чернигове, в результате обстрела возник пожар.
Кроме того, в Киевской области после массированного обстрела РФ зафиксировано 33 локации с разрушениями в нескольких районах, известно о пострадавших и одном погибшем.
