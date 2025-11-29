RU

В четырех районах Киева есть проблемы с водоснабжением: что говорят в водоканале

Фото: в четырех районах Киева есть проблемы с водоснабжением (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

После массированного обстрела РФ в Киеве фиксируют проблемы с водоснабжением. Отмечается, что снижение давления связано с ударами по энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевводоканала.

"Вниманию жителей правобережной части города. Из-за вражеских обстрелов в столице сейчас сложная ситуация с электроснабжением, что очень сильно влияет на объекты водоснабжения", - отметили в Киевводоканале.

Сообщается, что в связи с обесточиванием водопроводных насосных станций правобережной части города снижено давление в водопроводных сетях: Голосеевского, Соломенского, Шевченковского, Святошинского районах.

"Энергетики в оперативном порядке выполняют необходимые процессы для стабилизации работы и восстановления штатного снабжения всех услуг горожанам", - добавили в пресс-службе Киевводоканала.

 

Массированный обстрел Украины 29 ноября

Напомним, в ночь на 29 ноября Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами, в частности Киев и Киевская область. В некоторых районах столицы после атаки РФ фиксируются перебои со светом, а город Фастов Киевской области - полностью обесточен.

Также сообщалось, что российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины ударными дронами и ракетами. В результате обстрела сотни тысяч абонентов остались без света.

Также российские войска атаковали ударным беспилотником энергетическую инфраструктуру в Чернигове, в результате обстрела возник пожар.

Кроме того, в Киевской области после массированного обстрела РФ зафиксировано 33 локации с разрушениями в нескольких районах, известно о пострадавших и одном погибшем.

Подробнее о последствиях массированного удара по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

