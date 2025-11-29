У чотирьох районах Києва є проблеми з водопостачанням: що кажуть у водоканалі

"До уваги мешканців правобережної частини міста. Через ворожі обстріли у столиці наразі складна ситуація з електропостачанням, що дуже сильно впливає на об’єкти водопостачання", - зазначили у Київводоканалі.

Повідомляється, що в зв'язку з знеструмленням водопровідних насосних станцій правобережної частини міста знижений тиск у водопровідних мережах: Голосіївського, Солом'янського, Шевченківського, Святошинського районах.

"Енергетики в оперативному порядку виконують необхідні процеси для стабілізації роботи й відновлення штатного постачання всіх послуг містянам", - додали у прес-службі Київводоканалу.