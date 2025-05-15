22 месяца дисквалификации: украинского легкоатлета отстранили за допинг
Украинский толкатель ядра Роман Кокошко получил дисквалификацию сроком на 22 месяца за несоблюдение антидопинговых требований. Соответствующее решение обнародовала независимая организация Athletics Integrity Unit (AIU), занимающаяся контролем за соблюдением допинговых правил в легкой атлетике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт AIU.
Почему Роман Кокошко получил дисквалификацию
Причиной наказания 28-летнего спортсмена стали три пропущенных допинг-теста во внесоревновательный период в течение 2024 года.
Временно одного из ведущих атлетов Украины в этом виде спорта отстранили еще 20 декабря прошлого года, и именно с этой даты начался отсчет срока дисквалификации. Таким образом, Кокошко уже отбыл почти пять месяцев наказания.
Кроме самой дисквалификации, аннулированы результаты украинца, показанные с 29 октября 2024 года. Последний раз он выступал на Олимпиаде в Париже в августе 2024 года.
Отметим, что Кокошко имеет право обжаловать решение AIU в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Кто такой Роман Кокошко
Роман чемпион Украины 2019 года, призер чемпионатов Украины 2017 и 2021 годов. Также он бронзовый призер чемпионата Европы-2023 в помещении, обладатель золота Кубка Европы того же года.
С марта 2023-го Кокошко удерживает лучший результат в истории Украины в дисциплине в помещении - 21,84 м.
На национальных соревнованиях Роман представляет Одесскую область.
Напомним, что Кокошко стал вторым украинским спортсменом, дисквалифицированным AIU за последнее время. Ранее о временном отстранении сообщили и по делу Марины Бех-Романчук.
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