Четыре страны НАТО предложили по-новому финансировать оборону для поддержки Украины

Партнеры Украины перед саммитом НАТО в Анкаре представили новый механизм оборонных расходов. Он поможет в оказании военной поддержки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства обороны Финляндии.
6 июля Великобритания, Нидерланды, Финляндия и Польша опубликовали совместное заявление о разработке нового механизма финансирования обороны.
Страны создали Многосторонний оборонный механизм (БОМ).
БОМ станет инструментом для:
Цель – запустить этот механизм финансирования до 2027 года, когда соглашение ратифицируют страны НАТО.
"Мы работаем с ключевыми партнерами для расширения круга участников финансового механизма. На основе технической разработки мы перейдем к следующему этапу планирования и разработке механизма финансирования с партнерами-подписантами в течение осени", - говорится в заявлении.
Они подчеркнули, что создают механизм из-за войны, начатой Россией против Украины, и для противодействия будущим угрозам.
"Мы остаемся привержены поддержке Украины, которая защищает свой суверенитет и отражает российскую агрессию", - заявили инициаторы БОМ.
Напомним, саммит НАТО в Турции пройдет 7 и 8 июля.
Президент США Дональд Трамп планирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 8 июля во время саммита НАТО в Анкаре. Это подтвердила представитель Белого дома Анна Келли в разговоре с журналистами.
Россия может массированно ударить по территории Украины перед саммитом НАТО в Анкаре. По словам Зеленского, это соответствует коварной тактике Кремля.
Страны НАТО еще не согласовали совместное заявление для предстоящего саммита в Анкаре. Причина - разногласия по срокам военной помощи Украине и финансированию топливных трубопроводов в Восточной Европе.