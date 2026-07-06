Трамп испытывает острую потребность закончить войну: AP узнало цель встречи с Зеленским

Саммит НАТО в Анкаре, который состоится 7–8 июля, может стать площадкой для обсуждения путей прекращения войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду во время саммита НАТО в Анкаре. Встреча подтвердила представитель Белого дома Анна Келли в разговоре с журналистами.

По данным AP, высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности сообщил, что Трамп испытывает неотложную потребность прекратить войну России против Украины. Именно пути ее завершения президент США намерен обсудить с Зеленским.

Этот чиновник добавил, что после переговоров в Анкаре Трамп, как ожидается, свяжется с российским диктатором Владимиром Путиным.

Накануне Трамп отдельно поговорил по телефону с Зеленским и Путиным. Оба лидера поздравили президента США с 250-летием независимости страны.

Зеленский после разговора заявил, что стороны обсудили ситуацию на фронте. Он также сообщил о "реальной перспективе завершения этой войны" и отметил, что диалог продолжится на саммите НАТО.

В Кремле после звонка заявили, что Трамп якобы подтвердил готовность способствовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску мирных путей урегулирования войны.