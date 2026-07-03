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Подготовка к саммиту НАТО зашла в тупик из-за Украины, - Bloomberg

18:21 03.07.2026 Пт
3 мин
Споры вспыхнули не только из-за денег для Киева
aimg Сергей Козачук
Подготовка к саммиту НАТО зашла в тупик из-за Украины, - Bloomberg Фото: в НАТО вспыхнул конфликт из-за денег для Украины (Getty Images)
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Страны НАТО не могут согласовать совместное заявление для предстоящего саммита в Анкаре. Причиной стали разногласия по срокам военной помощи Украине и финансированию топливных трубопроводов в Восточной Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Споры из-за денег для Украины

По информации издания, дипломатические переговоры затянулись из-за позиции Италии. Рим требует смягчить формулировку о предоставлении Украине военной помощи до конца следующего года.

По мнению итальянской стороны, установление конкретных сроков вроде бы исключает возможность завершения войны путем переговоров в более ранние сроки. Италия настаивает на изъятии упоминания о 2027 году, ссылаясь на активизацию дипломатических контактов с Москвой.

В то же время источники издания отмечают, что Рим вряд ли пойдет на открытый разрыв консенсуса, а сама поддержка Украины со стороны Италии не подвергается сомнению.

В текущем проекте заявления зафиксировано, что союзники планируют выделить Украине 70 млрд евро (80 млрд долларов) на 2026 и 2027 годы. Эта сумма состоит из прежнего ежегодного обязательства НАТО в 40 миллиардов евро и еще 30 миллиардов евро ежегодно по кредиту от Европейского Союза.

Фиксация конкретных цифр в итоговом документе должна стать новшеством по сравнению с прошлогодним саммитом.

Конфликт вокруг топливных сетей

Другим проблемным вопросом стало расширение логистической инфраструктуры альянса на фоне общего обновления инфраструктуры НАТО стоимостью 28 миллиардов долларов.

Польша вместе с партнерами из Восточной Европы требует от альянса профинансировать продление на восток сети военных топливных трубопроводов, построенных еще во время Холодной войны.

Турция параллельно претендует на эти средства для модернизации и расширения собственных трубопроводных проектов.

Дополнительное напряжение в преддверии саммита в Анкаре, который состоится 7-8 июля, вызывает присутствие президента США Дональда Трампа. Американский лидер регулярно критикует европейских союзников за недостаточные оборонительные расходы.

Несмотря на это, позиция Вашингтона по отношению к Киеву в последнее время смягчилась - Трамп положительно отзывался о президенте Украины Владимире Зеленском и подтвердил обязательство "G7" по давлению на РФ.

Что еще планируют внести в заявление саммита

Ожидается, что в финальном тексте Россию снова определят как долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности. Также в документе упомянут о важности защиты свободы судоходства в Ормузском проливе и необходимости сдерживания ядерной программы Ирана.

Что предшествовало

Дискуссии по укреплению европейской безопасности и снижению роли США на континенте все сильнее влияют на внутриполитические настроения в ЕС.

Большинство граждан европейских стран выражают стремление к военной автономии, однако в то же время демонстрируют серьезный скепсис относительно реальной боеспособности как общеевропейских оборонных структур, так и своих национальных армий.

Этот кризис уверенности внутри Европы разворачивается на фоне активных попыток Украины изменить свой статус во взаимоотношениях с Североатлантическим альянсом перед предстоящим саммитом союзников в Анкаре.

Официальный Киев настаивает, что евроатлантическая система коллективной безопасности должна выйти на новый уровень и зафиксировать вклад страны в защиту континента.

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